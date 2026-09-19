Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden: Ekmek kadayıfı tarifi

Geleneksel şerbetli tatlılarımız arasında en prestijli yere sahip olan Ekmek Kadayıfı, hamurunun süngerimsi özel dokusu sayesinde şerbeti içip kabararak büyüleyici bir lezzete ulaşır. Şerbetin karamelize edilerek hazırlanması tatlıya o karakteristik kehribar rengini ve hafif yanık karamel aromasını kazandırır.

EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

1 adet kuru ekmek kadayıfı hamuru (küçük veya orta boy)

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Bol sıcak su (hamuru kabartmak ve yumuşatmak için)

200 g hakiki manda kaymağı

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Yapılışı