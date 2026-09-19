Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden: Ekmek kadayıfı tarifi

Geleneksel şerbetli tatlılarımız arasında en prestijli yere sahip olan Ekmek Kadayıfı, hamurunun süngerimsi özel dokusu sayesinde şerbeti içip kabararak büyüleyici bir lezzete ulaşır. Şerbetin karamelize edilerek hazırlanması tatlıya o karakteristik kehribar rengini ve hafif yanık karamel aromasını kazandırır.
EKMEK KADAYIFI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet kuru ekmek kadayıfı hamuru (küçük veya orta boy)
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı taze limon suyu
- Bol sıcak su (hamuru kabartmak ve yumuşatmak için)
- 200 g hakiki manda kaymağı
- 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
Yapılışı
- Kuru ekmek kadayıfını geniş ve derin bir tepsiye alın. Üzerine bolca sıcak su gezdirerek hamurun her tarafını ıslatın. Hamur yumuşayıp genişledikten sonra fazla suyunu elinizle nazikçe bastırarak veya tepsiyi süzerek tamamen uzaklaştırın. (Bu işlem kadayıfın ekşi kokusunu alır ve şerbeti rahat çekmesini sağlar.)
- Geniş bir tencereye toz şekerin yarısını (2 su bardağı) alın. Kısık ateşte karıştırmadan, şekerin eriyip koyu karamel (amber) rengini almasını bekleyin. Şeker eriyip rengi dönünce üzerine dikkatlice 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin (şeker ilk başta sertleşebilir, kaynadıkça eriyecektir). Kalan 2 su bardağı şekeri ve limon suyunu da ilave edip şerbet homojen hale gelene kadar 5-6 dakika kaynatın.
- Yumuşatılmış ekmek kadayıfını ocak üstünde kullanabileceğiniz geniş bir tepsiye yerleştirin. Hazırladığınız sıcak karamelize şerbeti kepçe kepçe kadayıfın üzerine gezdirin.
- Tepsiyi ocağın en büyük gözüne alın. Kısık ateşte tepsiyi sürekli çevirerek ve kenarlara biriken şerbeti kepçeyle alıp tekrar kadayıfın ortasına dökerek pişirin. Kadayıf şerbeti çekip İyice kabarana ve matlaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika bu işlemi sürdürün.
- Şerbetini tamamen çeken ve yumuşayan tatlıyı ocaktan alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat soğutun.