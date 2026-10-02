Türk mutfağının kadim lezzeti: Çökertme kebabı tarifi

Popüler restoran menülerinde sıkça yer alsa da hakiki yöresel reçetesiyle evde yapıldığında bambaşka bir boyuta ulaşan Çökertme Kebabı, doku zıtlıklarının mükemmel bir örneğidir. Alt tabandaki çıtır patatesin kıtırlığı, yoğurdun ferahlatıcı kremsiliği ve sıcak etin sulu dokusu tek bir kaşıkta birleşir.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 g dana kontrfile veya antrikot (jülyen / kibrit formunda doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kekik ve pul biber

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

4 adet büyük boy patates (kibrit çöpü inceliğinde doğranmış / rendenin iri tarafıyla kesilmiş)

Kızartmak için sıvı yağ

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı