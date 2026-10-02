Türk mutfağının kadim lezzeti: Çökertme kebabı tarifi

Popüler restoran menülerinde sıkça yer alsa da hakiki yöresel reçetesiyle evde yapıldığında bambaşka bir boyuta ulaşan Çökertme Kebabı, doku zıtlıklarının mükemmel bir örneğidir. Alt tabandaki çıtır patatesin kıtırlığı, yoğurdun ferahlatıcı kremsiliği ve sıcak etin sulu dokusu tek bir kaşıkta birleşir.
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 g dana kontrfile veya antrikot (jülyen / kibrit formunda doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 çay bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı kekik ve pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 4 adet büyük boy patates (kibrit çöpü inceliğinde doğranmış / rendenin iri tarafıyla kesilmiş)
- Kızartmak için sıvı yağ
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Kibrit çöpü şeklinde incecik doğradığınız patatesleri nişastasından arınması için soğuk suda 15 dakika bekletin. Ardından süzüp kağıt havlu ile tamamen kurulayın.
- Bol ve kızgın yağda patatesleri altın sarısı ve kıtır bir kıvam alana kadar porsiyonlar halinde kızartın. Havlu kağıt serili tabağa alıp hafifçe tuzlayın.
- Geniş bir döküm tavada zeytinyağını ısıtın. Jülyen doğranmış etleri yüksek ateşte tavaya alın. Suyunu salıp çekene kadar hızlıca soteleyin.
- Suyunu çeken etlere tereyağını ve salçayı ekleyip 2 dakika kavurun. Sıcak suyu, kekiği, pul biberi, tuzu ve karabiberi ilave edip sos etle bütünleşene kadar 3-4 dakika kısık ateşte demlendirin.
- Süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Servis tabağının tabanına sıcak ve çıtır patates samanlarını yayın. Üzerine sarımsaklı süzme yoğurdu gezdirin. En üste sıcak ve soslu et sotesini yerleştirin.