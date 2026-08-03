Türk mutfağının tartışmasız başyapıtı: Helva gibi pişen etli kuru fasulye tarifi...

Bazı yemekler vardır ki sadece doyurmakla kalmaz, ruhu da ısıtır. İşte Türk mutfağının en sevilen, yanında tane tane dökülen pirinç pilavıyla destan yazan o asırlık klasiği: Etli Kuru Fasulye! Suyunun kıvamı tam yerinde, fasulyeleri kabuk atmadan helva gibi pişen bu geleneksel lezzetin tüm mutfak sırları...

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye (Tercihen İspir veya dermason cinsi, bir gece önceden ıslatılmış)

300 gram dana veya kuzu kuşbaşı et

2 adet orta boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1'er tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Üzerini geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Bir gece önceden bol suda ıslattığınız fasulyelerin suyunu süzün. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar temiz su ekleyin ve fasulyeler yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Üzerinde biriken beyaz köpükleri kevgirle mutlaka alın (bu işlem yemeğin gaz yapmasını engeller). Haşlanan fasulyelerin suyunu süzün.

Yemeği pişireceğiniz tencereye sıvı yağı alın. İyice ısındığında kuşbaşı etleri ilave edip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler sertse, bu aşamada yarım çay bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatarak etler yumuşayana kadar pişirebilirsiniz.

Kavrulan etlerin üzerine tereyağını ve incecik doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar tamamen eriyip şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.

Domates ve biber salçasını ilave edip çiğ kokusu çıkana kadar iyice kavurun (salçayı iyi kavurmak yemeğin rengini ve lezzetini doğrudan etkiler). Toz kırmızı biberi de ekleyip karıştırın.

Yarı haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyin. Fasulyeleri ezmeden, sosla bütünleşmesi için 2-3 dakika nazikçe kavurun.

Malzemelerin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tuz ve karabiberini ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise en kısık ateşte fasulyeler helva gibi yumuşayıp suyu hafifçe koyulaşana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ağır pişirin. Ocaktan aldıktan sonra en az 30 dakika dinlendirip servis yapın.