Türk mutfağının tartışmasız başyapıtı: Tam ölçülü karnıyarık tarifi...

Milli mutfağımızın gururu, misafir sofralarının en ağır abisi ve okurların her zaman en çok arattığı o efsanevi lezzet: Karnıyarık! Patlıcanın kıymalı harçla olan bu muazzam uyumu, doğru tekniklerle yapıldığında asla yağ çekmiyor ve formunu koruyarak tabaklarda adeta bir sanat eserine dönüşüyor.

MALZEMELER

6 adet orta boy kemer patlıcan

Zeytinyağı (Patlıcanları fırçayla yağlamak için)

İç Harcı İçin:

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (İnce yemeklik doğranmış)

2 adet sivri biber (İnce kıyılmış)

2 adet orta boy domates (Kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu ve Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı sıcak su

Süslemek için: Dilimlenmiş domates ve sivri biber

Adım Adım Yapılışı

Patlıcanları alacalı (çizgili) soyun. Acısını alması için tuzlu suda 20 dakika bekletip iyice kurulayın.

Patlıcanları fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürüp önceden ısıtılmış 200°C fırında her yeri yumuşayana kadar (yaklaşık 25 dakika) pişirin.

Geniş bir tavaya sıvı yağını ve kıymayı alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. İnce doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip soğanlar pembeleşene kadar soteleyin. Sırasıyla biberleri, salçayı, doğranmış domatesleri ve baharatları ekleyin. Domatesler suyunu çekene kadar pişirip ocaktan alın.

Fırından çıkan yumuşamış patlıcanların ortalarını bir bıçak yardımıyla boylamasına çizin (tamamen kesmemeye dikkat edin). Bir kaşıkla içlerini hafifçe ezerek kayık şekli verin. Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcanların içine bolca doldurun.

Üzerlerine domates dilimleri ve biberler yerleştirin. Salçayı sıcak suyla açıp patlıcanların bulunduğu tepsinin tabanına dökün. 190°C fırında, üzerindeki sebzeler kızarana kadar yaklaşık 25 dakika daha pişirin.