Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Kaşarlı menemen

Mutfak literatüründe kahvaltı masalarının tartışmasız lideri olan Menemen, doğru yapıldığında basit bir yumurtalı yemek olmaktan çıkıp tam bir sos disiplinine dönüşür. İyi bir menemenin sırrı, domatesin su oranı ile biberin diriliği arasındaki dengeyi yakalamaktadır. Bu tarifte ekstradan eklenen taze kaşar peyniri, domatesin asidik yapısını yumuşatır ve yemeğe kadifemsi, kremsi bir doku kazandırır.

KAŞARLI MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)

3 adet yeşil köy biberi veya çarliston biber (çekirdekleri temizlenmiş, ince halkalar halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı (tereyağının yanmasını önlemek ve parlaklık vermek için)

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (bolca uzaması için)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

İsteğe bağlı bir çimdik pul biber

Yapılışı