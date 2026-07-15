Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Kaşarlı menemen

Mutfak literatüründe kahvaltı masalarının tartışmasız lideri olan Menemen, doğru yapıldığında basit bir yumurtalı yemek olmaktan çıkıp tam bir sos disiplinine dönüşür. İyi bir menemenin sırrı, domatesin su oranı ile biberin diriliği arasındaki dengeyi yakalamaktadır. Bu tarifte ekstradan eklenen taze kaşar peyniri, domatesin asidik yapısını yumuşatır ve yemeğe kadifemsi, kremsi bir doku kazandırır.
KAŞARLI MENEMEN TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)
- 3 adet yeşil köy biberi veya çarliston biber (çekirdekleri temizlenmiş, ince halkalar halinde doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı (tereyağının yanmasını önlemek ve parlaklık vermek için)
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (bolca uzaması için)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- İsteğe bağlı bir çimdik pul biber
Yapılışı
- Geniş ve yayvan bir tavayı (tercihen bakır veya döküm tava) ocağa alıp ısıtın. Tereyağını ve zeytinyağını ekleyin. Yağ eriyip hafifçe kızdığında doğranmış yeşil biberleri tavaya alın. Biberlerin kokusu çıkıp hafifçe yumuşayana kadar orta ateşte 3-4 dakika soteleyin.
- Doğranmış domatesleri yumuşayan biberlerin üzerine ekleyin. Tuzunu ilave edip hafifçe karıştırın. Tavanın kapağını kapatın ve domatesler tamamen suyunu salıp, ezilip sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte yaklaşık 8-10 dakika boyunca ağır ağır pişmeye bırakın (Domateslerin suyunu tamamen çekip kurumamasına dikkat edin; menemenin sulu kalması esastır).
- Bir kasede yumurtaları, sarısı ve beyazı birbirine tamamen karışacak ama çok fazla köpürmeyecek şekilde bir çatal yardımıyla hafifçe çırpın. İçine bir çimdik karabiber ekleyin.
- Sos kıvamına gelen domateslerin üzerine çırptığınız yumurtaları gezdirerek dökün. Ocağın altını en kısık dereceye getirin. Yumurtaları domates sosuyla bütünleştirmek için tahta bir kaşığın arkasıyla dışarıdan içeriye doğru çok hafif ve nazik hareketlerle 1-2 kez karıştırın (Sürekli ve hızlı karıştırmak menemenin dokusunu bozar ve bulamaç haline getirir).
- Yumurtalar henüz tamamen pişmemişken, nemli ve yarı akışkan bir kıvamdayken rendelenmiş kaşar peynirini menemenin üzerine eşit bir şekilde cömertçe serpiştirin.
- Tavanın kapağını tekrar kapatın. Peynirler yumurtanın ve domatesin kendi sıcaklığıyla tamamen eriyip pürüzsüzce uzayan bir katman halini alana kadar yaklaşık 1-2 dakika daha kısık ateşte tutun ve hemen ocaktan alın.