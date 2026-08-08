Türkiye'nin en iyi simitleri belli oldu: Liste İzmitlileri kızdırdı

TÜRKPATENT tarafından yapılan araştırmada, 91 puanla Türkiye'nin en başarılı simidi seçilen Eskişehir simidinin lezzetinin; usta ellerde, pekmezli, bol susamlı ve taş fırında pişmesi olduğu belirtiliyor.
Tescilli Eskişehir simidi, kıvamı ve lezzetiyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Eskişehir simidinin kalitesinin tescilli olduğunu belirten simit esnafı Abdulkadir Erşahinli, kentin turistik yapısı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerinin simiee olan ilgisini vurguladı.
Müşterilerden aldıkları geri dönüşleri aktaran Erşahinli, "Zaten bu tescillenmiş bir şeydir; yıllardan beri 81 ilin en lezzetli ve en güzel gevrek simidi Eskişehir'indir. Tüm illerden turlarla geliyorlar ve 'Sizin simidinizin tadını biz hiçbir ilde bulamıyoruz' diyorlar. Mideye dokunmaz, yedikçe yiyesin gelir. Eskişehir simidinin has olan özelliği budur" şeklinde konuştu.
LEZZETİN SIRRI: TAŞ FIRIN, PEKMEZ VE USTALIK
Simidin lezzet yolculuğunu ve püf noktalarını paylaşan simit esnafı Şaban Tavan ise kalitenin tesadüf olmadığını belirtti. Taş fırında pişirilen Eskişehir simidinin özel bir hamur süreci gerektirdiğini aktaran Tavan, "Bizim simidimiz taş fırında pişer, Odunpazarı simidi olarak geçer. Zaten meşhurdur. Ustası çok özeldir; usta güzel olursa simit de daha iyi olur. Hamur bekleyecek ve özleşecek. En büyük özelliği pekmezli ve tatlı olmasıdır; pekmezi olmazsa olmaz, susamı da bol olacak" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekmişti. Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övmüştü.
Türkiye'nin en iyi simitleri listesi İzmitlileri kızdırdı
İzmit Türkiye'nin en iyi simitleri arasında 6'ncı sırada yer aldı. Sıralamayı değerlendiren simit müdavimleri "Ağızlarının tadını bilmiyorlar" derken, 52 yıllık taş fırın ustası ise "Ben kimseyle yarışmıyorum, orijinal simit yapıyorum" ifadelerini kullandı.