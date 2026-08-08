Türkiye'nin en iyi simitleri belli oldu: Liste İzmitlileri kızdırdı

TÜRKPATENT tarafından yapılan araştırmada, 91 puanla Türkiye'nin en başarılı simidi seçilen Eskişehir simidinin lezzetinin; usta ellerde, pekmezli, bol susamlı ve taş fırında pişmesi olduğu belirtiliyor.

Tescilli Eskişehir simidi, kıvamı ve lezzetiyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Eskişehir simidinin kalitesinin tescilli olduğunu belirten simit esnafı Abdulkadir Erşahinli, kentin turistik yapısı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerinin simiee olan ilgisini vurguladı.

Müşterilerden aldıkları geri dönüşleri aktaran Erşahinli, "Zaten bu tescillenmiş bir şeydir; yıllardan beri 81 ilin en lezzetli ve en güzel gevrek simidi Eskişehir'indir. Tüm illerden turlarla geliyorlar ve 'Sizin simidinizin tadını biz hiçbir ilde bulamıyoruz' diyorlar. Mideye dokunmaz, yedikçe yiyesin gelir. Eskişehir simidinin has olan özelliği budur" şeklinde konuştu.