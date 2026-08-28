Uzak Doğu'nun ikonik lezzeti: MasterChef Maki Sushi tarifi...

Doğru pirinci seçmekte ve sirkeli sosun o tatlı-ekşi dengesini tutturmakta. İster klasik tütsülenmiş somonla, ister ton balığı ve avokadoyla hazırlayabileceğiniz kusursuz Maki Roll (Rulo Sushi) yapımının tüm incelikleri...

MALZEMELER

Sushi Pirinci İçin:

2 su bardağı sushi pirinci (Bulamazsanız kırık olmayan, kısa taneli baldo pirinç de harika iş görür)

2,5 su bardağı su

Sirkeli Sos (Awase-zu) İçin:

Yarım çay bardağı pirinç sirkesi (Elma veya üzüm sirkesi ağır kaçacağı için orijinal lezzet için pirinç sirkesi şarttır)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı ve Sarım İçin:

4-5 adet Nori (Kurutulmuş yosun) yaprağı

150 gram tütsülenmiş somon (veya suyu iyice süzülmüş, mayonezle hafifçe karıştırılmış ton balığı)

1 adet olgun avokado (İnce şeritler halinde dilimlenmiş)

1 adet salatalık (Çekirdekli orta kısmı çıkarılıp, kibrit çöpü kalınlığında uzunlamasına kesilmiş)

1 adet havuç (İnce uzun şeritler halinde kesilmiş)

İsteğe bağlı: Krem peynir

Ekipman ve Servis:

Bambu hasır (Makisu)

Soya sosu, Wasabi ve Gari (Zencefil turşusu)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Sushi yapımında pirincin nişastasından tamamen arınması hayati önem taşır. Pirinci derin bir kaba alın ve suyu tamamen berraklaşana kadar (yaklaşık 5-6 kez) elinizle nazikçe yıkayıp süzün.

Yıkanmış pirinci ve 2,5 su bardağı suyu tencereye alın. Su kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise kapağı kapalı olarak en kısık ateşte pirinçler suyunu tamamen çekene kadar (yaklaşık 12-15 dakika) pişirin. Ocaktan alıp kapağını açmadan 10 dakika demlenmeye bırakın.

Pirinç demlenirken küçük bir cezvede pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ısıtın (kaynatmayın, sadece şeker eriyene kadar ısıtmanız yeterli). Demlenen sıcak pirinci geniş, tercihen ahşap veya cam bir kaba alın. Hazırladığınız sirkeli sosu üzerine gezdirin ve tahta bir kaşıkla, pirinçleri ezmeden (kesme hareketleriyle) sosu tamamen yedirin. Üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Bambu hasırınızı streç filmle güzelce kaplayın (bu işlem temizliği çok kolaylaştıracaktır). Nori yaprağının parlak kısmı altta, pürüzlü kısmı size bakacak şekilde hasırın üzerine yerleştirin.

Ellerinizi bir kase suyla hafifçe ıslatın (pirincin elinize yapışmaması için bu şart). Yaklaşık bir avuç dolusu soğumuş pirinci alın ve nori yaprağının üzerine, üst kısımdan 2 parmak boşluk kalacak şekilde ince ve eşit bir tabaka halinde yayın. Pirinci ezip hamurlaştırmamaya özen gösterin.

Pirinç tabakasının size yakın olan alt kısmına yatay bir çizgi halinde dilediğiniz iç malzemeleri (somon/ton balığı, salatalık, avokado ve havuç şeritleri) yerleştirin.

Bambu hasırın size yakın olan kenarından tutarak, noriyi iç malzemelerin üzerinden aşırıp rulo yapmaya başlayın. İlk turda hasırı malzemelerin üzerine hafifçe bastırarak ruloyu sıkıştırın. Ardından hasırı ileriye doğru iterek rulo işlemini tamamlayın. Rulonun dağılmaması için sıkı sarmak çok önemlidir.

Kusursuz dilimler elde etmenin sırrı bıçaktadır. Keskin, ucu pürüzsüz bir bıçağın ağzını hafifçe ıslatın. Ruloyu ortadan ikiye, ardından elde ettiğiniz parçaları da tekrar ikiye bölerek eşit lokmalık dilimler (genelde bir rulodan 6 veya 8 parça çıkar) elde edin. Bıçağı her kesimde temizleyip ıslatmayı unutmayın.

Hazırladığınız taze sushileri geniş bir servis tabağına alın. Yanında soya sosu, wasabi ve damak temizleyici zencefil turşusu ile birlikte servis yapın.