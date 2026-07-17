Uzak doğu sokaklarının yıldızı: Tayland usulü Pad Kra Pao tarifi...

Klasik kıymalı yemekleri veya spagetti soslarını unutun! Tayland sokak lezzetlerinin tartışmasız en popüleri olan Pad Kra Pao; soya sosunun karamelize yapısı, sarımsağın aroması ve taze fesleğenin o ferahlatıcı kokusuyla tavada sadece 10 dakikada şaheser yaratıyor. Üzerine eklenen, kenarları çıtır çıtır kızarmış sahanda yumurta ise bu yüksek proteinli ziyafetin en büyüleyici imza dokunuşu.

MALZEMELER

300 gram az yağlı dana kıyma

1 demet taze fesleğen (Orijinalinde Tay fesleğeni kullanılır ama klasik taze fesleğen de harika sonuç verir)

4 diş ince kıyılmış sarımsak

1-2 adet kırmızı acı biber (İnce halkalar halinde doğranmış, acı sevmeyenler kapya biber kullanabilir)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Servis için: 2 adet yumurta ve haşlanmış sade pirinç (veya basmati)

Uzak Doğu Sosu İçin:

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı istiridye sosu (Yoksa 1 yemek kaşığı fazla soya sosu ve 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz)

1 çay kaşığı esmer şeker (Sosun karamelize olması için)

Çeyrek çay bardağı su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir kasede soya sosu, istiridye sosu, esmer şeker ve suyu pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Geniş bir tavaya veya wok tavaya sıvı yağını alıp ısıtın. İnce kıyılmış sarımsak ve biberleri ekleyip kokusu çıkana kadar sadece 15-20 saniye yüksek ateşte soteleyin (sarımsakları yakmamaya dikkat edin).

Tavaya kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu salıp tamamen çekene ve hafifçe kahverengileşene kadar yüksek ateşte kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız Uzak Doğu sosunu kıymanın üzerine dökün. Sos hafifçe ağda kıvamı alıp kıymaya tamamen yapışana kadar 2-3 dakika sürekli karıştırın.

Ocağın altını kapatın. Taze fesleğen yapraklarını bütün halde tavaya ekleyip kıymanın sadece kendi sıcaklığıyla 1 dakika sönmesini sağlayın. (Fesleğenleri asla pişirmeyin).

Başka bir tavada yumurtaları (sarıları akışkan, kenarları çıtır kalacak şekilde) sahanda pişirin. Tabağın tabanına haşlanmış pirinç, üzerine fesleğenli kıyma harcı ve en üste çıtır yumurtayı yerleştirerek dumanı tüterken servis yapın.