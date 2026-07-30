Veganlara özel pratik enfes lezzet: Falafel tarifi

Falafel, vegan mutfağı için sonradan uyarlanmış bir tarif değil; Orta Doğu mutfak kültürünün yüzlerce yıllık doğal olarak vegan en güçlü mirasıdır. Bağlayıcı olarak yumurta, un veya süt ürünü içermez. Falafelin o eşsiz çıtırlığının ve formunu korumasının tek sırrı, nohudun haşlanmadan kullanılmasıdır. Islatılan nohutlar pişirilmeden direkt yeşilliklerle çekildiğinde kendi doğal nişastası ve proteiniyle mükemmel şekilde birleşir; kızardığında dışı kabuk bağlar, içi ise nemli kalır.

FALAFEL TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru nohut (1 gece önceden bol suda ıslatılmış, haşlanmamış!)

1 demet taze kişniş (yaprakları ve ince sapları)

1 demet taze maydanoz

1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tepeleme kimyon (falafelin imza baharatı)

1 yemek kaşığı kişniş tozu

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber veya pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1.5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat (içinin pofuduk ve hafif kalmasını sağlar)

2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı, doku katar)

Kızartmak için sıvı yağ

Servis İçin: Tahin, limon suyu, sarımsak ve az su çırpılarak yapılan Vegan Tahin Sosu ve taze lavaş/pide.

Yapılışı