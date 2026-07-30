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Veganlara özel pratik enfes lezzet: Falafel tarifi

Veganlara özel pratik enfes lezzet: Falafel tarifi

30.07.2026 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Veganlara özel pratik enfes lezzet: Falafel tarifi

Haşlanmamış kuru nohutların taze kişniş, maydanoz, sarımsak ve aromatik baharatlarla pürüzsüzce çekilip köfte formuna getirildiği; dışı çıtır çıtır, içi ise fıstık yeşili ve yumuşacık kalan, doğuştan %100 vegan bir Klasik Orta Doğu tarifidir.

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Falafel, vegan mutfağı için sonradan uyarlanmış bir tarif değil; Orta Doğu mutfak kültürünün yüzlerce yıllık doğal olarak vegan en güçlü mirasıdır. Bağlayıcı olarak yumurta, un veya süt ürünü içermez. Falafelin o eşsiz çıtırlığının ve formunu korumasının tek sırrı, nohudun haşlanmadan kullanılmasıdır. Islatılan nohutlar pişirilmeden direkt yeşilliklerle çekildiğinde kendi doğal nişastası ve proteiniyle mükemmel şekilde birleşir; kızardığında dışı kabuk bağlar, içi ise nemli kalır.

FALAFEL TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru nohut (1 gece önceden bol suda ıslatılmış, haşlanmamış!)
  • 1 demet taze kişniş (yaprakları ve ince sapları)
  • 1 demet taze maydanoz
  • 1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)
  • 4-5 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tepeleme kimyon (falafelin imza baharatı)
  • 1 yemek kaşığı kişniş tozu
  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber veya pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1.5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karbonat (içinin pofuduk ve hafif kalmasını sağlar)
  • 2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı, doku katar)
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • Servis İçin: Tahin, limon suyu, sarımsak ve az su çırpılarak yapılan Vegan Tahin Sosu ve taze lavaş/pide.

Yapılışı

  1. 12 saat suda bekleyip şişen nohutları süzün ve bir mutfak bezinin üzerine sererek tamamen kurumasını sağlayın. (Nohutların üzerinde su kalmaması hamurun cıvımasını önler).
  2. Kuruladığınız haşlanmamış nohutları, doğranmış soğanı, sarımsakları, taze kişnişi ve maydanozu mutfak robotuna alın.
  3. Robotu aralıklı çalıştırarak (pulse modunda) malzemeleri çekin. Harç püre kadar pürüzsüz olmamalı, ince kuskus veya bulgur taneli pütürlü bir dokuda kalmalıdır.
  4. Çekilen yeşil harcı bir kaseye alın. Kimyonu, toz kişnişi, kırmızı biberi, karabiberi, tuzu, karbonatı ve susamı ekleyip elinizle iyice yoğurun. Kabın üzerini kapatıp buzdolabında en az 30-45 dakika dinlendirin.
  5. Soğuyan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzda sıkıca yuvarlayarak köfte formu verin.
  6. Derin bir tencerede sıvı yağı 175-180°C dereceye kadar ısıtın. Falafelleri kızgın yağa atın. Dışları koyu altın/kahverengi tonu alıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartın. (Aynı anda tencereyi çok doldurmayın ki yağın ısısı düşmesin).
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