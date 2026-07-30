Veganlara özel pratik enfes lezzet: Falafel tarifi

Falafel, vegan mutfağı için sonradan uyarlanmış bir tarif değil; Orta Doğu mutfak kültürünün yüzlerce yıllık doğal olarak vegan en güçlü mirasıdır. Bağlayıcı olarak yumurta, un veya süt ürünü içermez. Falafelin o eşsiz çıtırlığının ve formunu korumasının tek sırrı, nohudun haşlanmadan kullanılmasıdır. Islatılan nohutlar pişirilmeden direkt yeşilliklerle çekildiğinde kendi doğal nişastası ve proteiniyle mükemmel şekilde birleşir; kızardığında dışı kabuk bağlar, içi ise nemli kalır.
FALAFEL TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kuru nohut (1 gece önceden bol suda ıslatılmış, haşlanmamış!)
- 1 demet taze kişniş (yaprakları ve ince sapları)
- 1 demet taze maydanoz
- 1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)
- 4-5 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tepeleme kimyon (falafelin imza baharatı)
- 1 yemek kaşığı kişniş tozu
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber veya pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1.5 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karbonat (içinin pofuduk ve hafif kalmasını sağlar)
- 2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı, doku katar)
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis İçin: Tahin, limon suyu, sarımsak ve az su çırpılarak yapılan Vegan Tahin Sosu ve taze lavaş/pide.
Yapılışı
- 12 saat suda bekleyip şişen nohutları süzün ve bir mutfak bezinin üzerine sererek tamamen kurumasını sağlayın. (Nohutların üzerinde su kalmaması hamurun cıvımasını önler).
- Kuruladığınız haşlanmamış nohutları, doğranmış soğanı, sarımsakları, taze kişnişi ve maydanozu mutfak robotuna alın.
- Robotu aralıklı çalıştırarak (pulse modunda) malzemeleri çekin. Harç püre kadar pürüzsüz olmamalı, ince kuskus veya bulgur taneli pütürlü bir dokuda kalmalıdır.
- Çekilen yeşil harcı bir kaseye alın. Kimyonu, toz kişnişi, kırmızı biberi, karabiberi, tuzu, karbonatı ve susamı ekleyip elinizle iyice yoğurun. Kabın üzerini kapatıp buzdolabında en az 30-45 dakika dinlendirin.
- Soğuyan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzda sıkıca yuvarlayarak köfte formu verin.
- Derin bir tencerede sıvı yağı 175-180°C dereceye kadar ısıtın. Falafelleri kızgın yağa atın. Dışları koyu altın/kahverengi tonu alıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartın. (Aynı anda tencereyi çok doldurmayın ki yağın ısısı düşmesin).