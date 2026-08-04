Vişnesi bol, üzeri kıtır kıtır: İşte nefis vişneli crumble tarifi...

Vişnenin ekşi ve ferahlatıcı lezzetiyle kıtır hamurun buluştuğu vişneli crumble, özellikle yaz aylarında sofraların sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Az malzemeyle hazırlanabilen bu pratik tatlı, çay ve kahve saatlerine eşlik ediyor. Peki, vişneli crumble nasıl yapılır? İşte tam ölçülü vişneli crumble tarifi ve püf noktaları...

VİŞNELİ CRUMBLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Vişneli harç için:

500 gram çekirdeği çıkarılmış vişne

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

Crumble hamuru için:

1,5 su bardağı un

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 tutam tuz

VİŞNELİ CRUMBLE NASIL YAPILIR?

İlk olarak vişnelerin çekirdeklerini çıkarın ve bir karıştırma kabına alın. Üzerine toz şeker, nişasta ve vanilini ekleyerek güzelce karıştırın. Vişneleri birkaç dakika dinlenmeye bırakın.

Crumble hamurunu hazırlamak için ayrı bir kapta un, toz şeker, yulaf ezmesi, tarçın ve tuzu karıştırın. Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ekleyerek parmak uçlarınızla karışımı ufalayın. Hamuru yoğurmak yerine kumlu ve iri parçalı bir kıvam elde etmeniz gerekiyor.

Hazırladığınız vişneli harcı fırın kabının tabanına yayın. Üzerine crumble karışımını eşit şekilde serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin.