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Yanık şekerin sütle kusursuz dansı: İpeksi dokusuyla hakiki kazandibi tarifi...

Yanık şekerin sütle kusursuz dansı: İpeksi dokusuyla hakiki kazandibi tarifi...

7.09.2026 11:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yanık şekerin sütle kusursuz dansı: İpeksi dokusuyla hakiki kazandibi tarifi...

Orijinal pastane vitrinlerinin en asil, en iştah açıcı tatlısı... Sütün ve nişastanın ipeksi kıvamının, tepsi dibinde sabırla karamelize edilen yanık şekerle buluştuğu o efsanevi Kazandibi formülünü, tam ölçüsüyle kendi ocağınıza getiriyoruz.
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Hafifliğiyle mideyi yormayan ama lezzetiyle baş döndüren tarihi bir klasik yakışır. Dışarıda yediğiniz o lastik gibi uzayan, altı nar gibi kızarmış (ve hafif yanık) hakiki kazandibini evde yapmak, sanıldığı kadar zor değil...

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MALZEMELER

İpeksi Muhallebisi İçin:

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası (Esnek dokunun sırrı)

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı tereyağı (Parlaklık vermesi için, piştikten sonra eklenecek)

1 paket vanilya veya havanda dövülmüş çok küçük bir parça damla sakızı

O Meşhur "Yanık" Taban İçin:

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı (Tepsiyi yağlamak için)

3 yemek kaşığı pudra şekeri (Tepsinin tabanına serpilecek)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir tencereye sütü, toz şekeri, buğday nişastasını ve pirinç ununu alın. Ocağın altını açmadan önce tel çırpıcıyla içinde hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.

Tencereyi orta ateşe alın. Başından hiç ayrılmadan, sürekli aynı yöne doğru karıştırarak pişirin. Muhallebi koyulaşıp göz göz fokurdamaya başladığında ocağın altını kısın. Vanilyayı (veya damla sakızını) ve tereyağını ekleyip, sakız gibi uzayan bir kıvam alana kadar 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. (Dilerseniz bu aşamada pürüzsüzlüğünü artırmak için blenderdan geçirebilirsiniz).

Orta boy (tercihen alüminyum veya çelik) bir fırın tepsisinin veya köşeli borcamın tabanını 1 yemek kaşığı tereyağıyla her yeri eşit olacak şekilde yağlayın. Yağladığınız tabana 3 yemek kaşığı pudra şekerini bir süzgeç yardımıyla boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin.

Tenceredeki sıcak muhallebiden 2-3 kepçe alarak şekerli tabana çok ince bir tabaka halinde yayın. Tepsiyi doğrudan ocağın en büyük gözüne oturtun. Orta-kısık ateşte tepsiyi sürekli çevirerek altındaki şekerin erimesini ve karamelize olup "yanmasını" sağlayın. (Kenarlardan hafifçe duman çıkması ve yanık şeker kokusu gelmesi doğru yolda olduğunuzu gösterir).

Tepsinin tabanı eşit şekilde karamelize olup esmerleştiğinde ocağın altını kapatın. Kalan sıcak muhallebiyi, yaktığınız tabanın üzerine yavaşça, tabanı bozmadan dökün ve üzerini spatulayla düzeltin.

Kazandibini oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından üzerini streçleyerek buzdolabında en az 4-5 saat (ideali 1 gece) dinlendirin. İyice soğuyup katılaşan tatlıyı dikdörtgen şeritler halinde dilimleyin. Spatula yardımıyla yavaşça kazıyıp rulo yaparak (yanık kısmı üste gelecek şekilde) servis tabaklarına alın.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #kazandibi

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