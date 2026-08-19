Yaprak sarmasına alternatif: Pratik pazı sarması tarifi

Pazı sarması, yumuşacık pazı yaprakları ve lezzetli iç harcıyla sofraların sevilen yemeklerinden biri. Pratik yapımıyla dikkat çeken bu tarif, yoğurt eşliğinde servis edilebiliyor.

PAZI SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 demet pazı

Pirinç

Soğan

Domates salçası

Zeytinyağı

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kuru nane

Su

PAZI SARMASI NASIL YAPILIR?

Pazı sarması hazırlamak için öncelikle pazı yapraklarını güzelce yıkayın ve saplarını ayırın. Yaprakları kaynar suda kısa süre bekleterek yumuşatın. Ardından soğuk suya alıp süzün. Pazı yapraklarını fazla haşlamamak gerekir; aksi halde yapraklar sarma sırasında kolayca parçalanabilir.

İç harcı için öncelikle ince doğranmış soğanları zeytinyağında kavurun. Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra pirinci ilave edin. Tuz, karabiber, kırmızı biber ve kuru naneyi ekleyerek karıştırın. İç harca ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Harcın içerisine az miktarda su ilave ederek pirinçleri tamamen pişirmeden ocaktan alın.

Soğuyan pazı yapraklarının kalın damarlarını temizleyin. Yaprağın ortasına hazırladığınız iç harçtan bir miktar koyup kenarlarını içe doğru katlayarak rulo şeklinde sarın. Tüm yaprakları aynı şekilde hazırlayın.

Tencerenin tabanına pazı saplarını veya kullanılmayan yaprakları yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sarmaları düzenli şekilde dizin. Sarmaların açılmaması için üzerlerine bir tabak kapatabilirsiniz.

Ayrı bir kapta salça, zeytinyağı ve sıcak suyu karıştırarak sos hazırlayın. Sosu sarmaların üzerine dökün ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Pişen pazı sarmasını bir süre dinlendirdikten sonra yoğurt veya sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.