Yarısı cevizli, yarısı yoğurtlu: MasterChef Sinop mantısı tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden Sinop mantısı, incecik açılan hamuru ve kıymalı iç harcıyla hazırlanıyor. Kulak şeklinde bükülen küçük hamurlar haşlandıktan sonra üzerine tereyağı gezdiriliyor ve mantının yarısı ceviz içi, diğer yarısı ise sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor. Kendine özgü sunumuyla öne çıkan Sinop mantısı, özellikle yöresel lezzetleri sevenlerin sofralarına farklı bir tat taşıyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz Sinop mantısı tarifi...