Yarısı cevizli, yarısı yoğurtlu: MasterChef Sinop mantısı tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden Sinop mantısı, incecik açılan hamuru ve kıymalı iç harcıyla hazırlanıyor. Kulak şeklinde bükülen küçük hamurlar haşlandıktan sonra üzerine tereyağı gezdiriliyor ve mantının yarısı ceviz içi, diğer yarısı ise sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor. Kendine özgü sunumuyla öne çıkan Sinop mantısı, özellikle yöresel lezzetleri sevenlerin sofralarına farklı bir tat taşıyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz Sinop mantısı tarifi...
SİNOP MANTISI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 300 gram un
- 2 adet yumurta
- 6 gram tuz
- 150 mililitre ılık su
İç harcı için:
- 200 gram yağsız dana kıyma
- 100 gram kuru soğan
- 5 gram karabiber
- 6 gram tuz
- Haşlamak için
- 20 gram tuz
- 10 mililitre sıvı yağ
Servis için:
- 200 gram tereyağı
- 250 gram tam yağlı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 130 gram ceviz içi
SİNOP MANTISI YAPILIŞI
1. Mantı hamurunu hazırlayın:
- Yumurta ve ılık suyu yoğurma kabına alarak çırpın.
- Un ve tuzu ekleyip çok sert olmayan, kolay şekil verilebilen bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin.
2. Kıymalı harcı hazırlayın:
- Soğanı ince şekilde rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın.
- Kıymayı bir kaba alın.
- Üzerine soğan, tuz ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeler iyice özleşene kadar yoğurun.
3. Hamurları açın:
- Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgâha alın.
- Mümkün olduğunca ince açın.
- Sinop mantısının hamurunun yaklaşık 1-2 milimetre kalınlığında olması, tarifin kendine özgü yapısını yakalamak açısından önemlidir.
- Açtığınız hamuru küçük kareler halinde kesin.
4. Mantıları şekillendirin:
- Kestiğiniz hamurların ortasına küçük miktarda kıymalı harç yerleştirin. Hamurun kenarlarını birleştirerek küçük kulak şeklinde mantılar hazırlayın.
5. Mantıları haşlayın:
- Geniş bir tencerede bol miktarda suyu kaynatın.
- Tuz ve sıvı yağı ekleyin.
- Mantıları kaynayan suya bırakıp hamurlar yumuşayana ve iç harç pişene kadar haşlayın.
- Pişen mantıları süzerek servis tabağına alın.
6. Ceviz ve sarımsaklı yoğurdu hazırlayın:
- Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.
- Cevizleri de iri parçalar halinde hazırlayın.
- Tereyağını tavada eritin.
- İsteğe bağlı olarak tereyağının bir kısmını cevizlerin üzerine gezdirebilirsiniz.
7. Sinop mantısını servis edin:
- Haşlanan mantıları servis tabağına alın.
- Tabağın bir tarafına sarımsaklı yoğurt, diğer tarafına ceviz içi gelecek şekilde servis edin.
- Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirerek sıcak olarak sunun.
- Afiyet olsun!