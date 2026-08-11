Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

Yaz mevsiminin taze sebzelerini kış boyunca sofralarda değerlendirmek isteyenler için konserve hazırlıkları yeniden gündemde. Bamya, domates, taze fasulye, köz biber, patlıcan ve bezelye gibi sebzelerle hazırlanan kışlık konserve tarifleri, mevsiminde alınan ürünleri uzun süre saklamanın pratik yollarından biri. Evde kolayca hazırlanabilen bu tariflerle kış aylarında yemek hazırlarken zamandan kazanabilir, yazın sevilen sebze lezzetlerini sofranıza taşıyabilirsiniz. İşte kışlık hazırlıklar için deneyebileceğiniz pratik konserve tarifleri...

1. BAMYA KONSERVESİ TARİFİ Malzemeler: 500 gram bamya

3-4 adet domates

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Limonlu su Yapılışı: Bamyaları yıkayıp kurulayın ve sap kısımlarını dikkatlice temizleyin. Salyalanmasını ve rengini korumasını desteklemek için birkaç dakika limonlu suda bekletin. Domatesleri küp küp doğrayın. Uygun şekilde hazırlanmış kavanozlara domates ve bamyaları sıralı şekilde yerleştirin. Tuz ve zeytinyağını ekleyin. Kavanozları tarif edilen güvenli ısıl işlem yöntemiyle işleyip uygun koşullarda saklayın.

2. KÖZ BİBER KONSERVESİ TARİFİ Malzemeler: 3 kilogram kapya biber

2 baş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı sirke

1 limonun suyu

1,5 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker Yapılışı: Kapya biberleri yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delin. 200 derece fırında közleyin. Biberleri kapalı bir kapta kısa süre bekletip kabuklarını kolayca soyun. Çekirdeklerini temizleyip biberleri kavanozlara yerleştirin. Aralarına sarımsak ekleyin. Su, sirke, limon suyu, tuz ve şekeri karıştırarak hazırlayın. Karışımı kavanozlara paylaştırın. Kavanozları uygun konserveleme yöntemiyle ısıl işlemden geçirin.

3. KONSERVE MENEMEN TARİFİ Malzemeler: 3 kilogram domates

2 kilogram biber

6-7 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz Yapılışı: Biberleri küçük küçük doğrayın. Sıvı yağ ile birlikte tencereye alıp kavurun. Küp doğranmış domatesleri ekleyin. Karışımı suyunu büyük ölçüde çekene kadar pişirin. Tuzunu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı uygun şekilde hazırlanmış kavanozlara doldurun. Güvenli saklama için uygun ısıl işlem uygulayın.

4. DOMATES KONSERVESİ TARİFİ Malzemeler: 3 kilogram domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı Yapılışı: Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Küp küp doğrayarak tencereye alın. Tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyin. Domatesleri yaklaşık 1,5 saat, kıvam alana kadar pişirin. Kavanoz ve kapakları uygun şekilde temizleyip hazırlayın. Domatesleri sıcak olarak kavanozlara doldurun. Kavanozları güvenli konserveleme yöntemine göre işleyip serin ve güneş almayan bir yerde muhafaza edin.

5. TAZE FASULYE KONSERVESİ TARİFİ Malzemeler: 1 kilogram taze fasulye

4 orta boy domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su Yapılışı: Fasulyelerin uçlarını ve varsa kılçıklarını temizleyip doğrayın. Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp domatesleri birkaç dakika pişirin. Fasulyeleri ve tuzu ekleyin. Fasulyelerin rengi dönene kadar pişirin. Sıcak suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Karışımı uygun kavanozlara doldurun. Güvenli konserveleme yöntemiyle ısıl işlem uygulayarak saklayın.

6. KÖZLENMİŞ PATLICAN KONSERVESİ TARİFİ Malzemeler: 1 kilogram patlıcan

1 kilogram domates

1-2 baş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz Yapılışı: Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delin. Patlıcanları fırında, ocakta veya ızgarada közleyin. Kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Domatesleri de közleyip doğrayın. Patlıcan, domates ve sarımsağı bir araya getirin. Karışımı kavanozlara doldurun ve üst kısmında uygun boşluk bırakın. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Kavanozları güvenli konserveleme prosedürüne uygun şekilde işleyin.

7. BEZELYE KONSERVESİ TARİFİ Malzemeler: 2 kilogram taze bezelye

2 orta boy patates

2 havuç

Tuz Yapılışı: Bezelyeleri ayıklayıp yıkayın. Patates ve havuçları soyup küp küp doğrayın. Bezelyeleri yaklaşık 10 dakika haşlayın. Patates ve havuçları ekleyip birkaç dakika daha haşlayın. Sebzeleri süzüp uygun kavanozlara aktarın. Tuz ve gerekli sıvıyı ekleyin. Özellikle düşük asitli sebzelerde güvenli konserveleme için uygun basınçlı ısıl işlem yöntemini tercih edin.