Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi
Paylaş

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

11.08.2026 11:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

Yazın en taze sebzelerini kış sofralarına taşımak isteyenler için birbirinden pratik konserve tarifleri bu listede buluşuyor.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

Yaz mevsiminin taze sebzelerini kış boyunca sofralarda değerlendirmek isteyenler için konserve hazırlıkları yeniden gündemde. Bamya, domates, taze fasulye, köz biber, patlıcan ve bezelye gibi sebzelerle hazırlanan kışlık konserve tarifleri, mevsiminde alınan ürünleri uzun süre saklamanın pratik yollarından biri. Evde kolayca hazırlanabilen bu tariflerle kış aylarında yemek hazırlarken zamandan kazanabilir, yazın sevilen sebze lezzetlerini sofranıza taşıyabilirsiniz. İşte kışlık hazırlıklar için deneyebileceğiniz pratik konserve tarifleri...

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

1. BAMYA KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram bamya
  • 3-4 adet domates
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Limonlu su

Yapılışı:

Bamyaları yıkayıp kurulayın ve sap kısımlarını dikkatlice temizleyin.

Salyalanmasını ve rengini korumasını desteklemek için birkaç dakika limonlu suda bekletin.

Domatesleri küp küp doğrayın.

Uygun şekilde hazırlanmış kavanozlara domates ve bamyaları sıralı şekilde yerleştirin.

Tuz ve zeytinyağını ekleyin.

Kavanozları tarif edilen güvenli ısıl işlem yöntemiyle işleyip uygun koşullarda saklayın.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

2. KÖZ BİBER KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 kilogram kapya biber
  • 2 baş sarımsak
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 limonun suyu
  • 1,5 yemek kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı:

Kapya biberleri yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delin.

200 derece fırında közleyin.

Biberleri kapalı bir kapta kısa süre bekletip kabuklarını kolayca soyun.

Çekirdeklerini temizleyip biberleri kavanozlara yerleştirin.

Aralarına sarımsak ekleyin.

Su, sirke, limon suyu, tuz ve şekeri karıştırarak hazırlayın.

Karışımı kavanozlara paylaştırın.

Kavanozları uygun konserveleme yöntemiyle ısıl işlemden geçirin.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

3. KONSERVE MENEMEN TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 kilogram domates
  • 2 kilogram biber
  • 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Biberleri küçük küçük doğrayın.

Sıvı yağ ile birlikte tencereye alıp kavurun.

Küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Karışımı suyunu büyük ölçüde çekene kadar pişirin.

Tuzunu ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı uygun şekilde hazırlanmış kavanozlara doldurun.

Güvenli saklama için uygun ısıl işlem uygulayın.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

4. DOMATES KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 kilogram domates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı:

Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.

Küp küp doğrayarak tencereye alın.

Tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyin.

Domatesleri yaklaşık 1,5 saat, kıvam alana kadar pişirin.

Kavanoz ve kapakları uygun şekilde temizleyip hazırlayın.

Domatesleri sıcak olarak kavanozlara doldurun.

Kavanozları güvenli konserveleme yöntemine göre işleyip serin ve güneş almayan bir yerde muhafaza edin.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

5. TAZE FASULYE KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kilogram taze fasulye
  • 4 orta boy domates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Fasulyelerin uçlarını ve varsa kılçıklarını temizleyip doğrayın.

Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alıp domatesleri birkaç dakika pişirin.

Fasulyeleri ve tuzu ekleyin.

Fasulyelerin rengi dönene kadar pişirin.

Sıcak suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Karışımı uygun kavanozlara doldurun.

Güvenli konserveleme yöntemiyle ısıl işlem uygulayarak saklayın.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

6. KÖZLENMİŞ PATLICAN KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kilogram patlıcan
  • 1 kilogram domates
  • 1-2 baş sarımsak
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Yapılışı:

Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delin.

Patlıcanları fırında, ocakta veya ızgarada közleyin.

Kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.

Domatesleri de közleyip doğrayın.

Patlıcan, domates ve sarımsağı bir araya getirin.

Karışımı kavanozlara doldurun ve üst kısmında uygun boşluk bırakın.

Üzerine zeytinyağı ekleyin.

Kavanozları güvenli konserveleme prosedürüne uygun şekilde işleyin.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

7. BEZELYE KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 kilogram taze bezelye
  • 2 orta boy patates
  • 2 havuç
  • Tuz

Yapılışı:

Bezelyeleri ayıklayıp yıkayın.

Patates ve havuçları soyup küp küp doğrayın.

Bezelyeleri yaklaşık 10 dakika haşlayın.

Patates ve havuçları ekleyip birkaç dakika daha haşlayın.

Sebzeleri süzüp uygun kavanozlara aktarın.

Tuz ve gerekli sıvıyı ekleyin.

Özellikle düşük asitli sebzelerde güvenli konserveleme için uygun basınçlı ısıl işlem yöntemini tercih edin.

Yaz sebzelerini kışa saklamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı 8 pratik konserve tarifi

8. KONSERVE ŞAKŞUKA TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 kilogram domates
  • 1 kilogram patlıcan
  • Yarım kilogram kapya biber
  • Yarım kilogram yeşil biber
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu

Yapılışı:

Domatesleri doğrayıp mutfak robotundan hafifçe geçirin.

Domatesleri tencereye alıp pişirin.

Patlıcanları alacalı soyup doğrayın ve tuzlu suda bekletin.

Patlıcanları ve biberleri kızartın.

Kıvam alan domateslere tuz ve sarımsak ekleyin.

Kızartılmış sebzeleri domates sosuna ilave edin.

Birkaç dakika birlikte pişirin.

Karışımı uygun kavanozlara doldurun ve güvenli ısıl işlem uygulayın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #konserve #kışlık

İlgili Haberler

Et yemeden kas yapabilirsiniz: İşte, protein değeri yüksek leziz vegan yemek tarifleri
Et yemeden kas yapabilirsiniz: İşte, protein değeri yüksek leziz vegan yemek tarifleri Protein denince akla ilk olarak hayvansal gıdalar gelse de bitkiler alemi güçlü ve besleyici alternatiflerle dolu. Bitkisel beslenerek de kas kütlesini korumak ve artırmak sanıldığından çok daha kolay. İşte, protein değeri yüksek leziz vegan yemek tarifleri...
Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi
Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi Kuru domates ve mis kokulu kekiğin buluştuğu bu ev yapımı ekmek, yumuşak dokusu ve aromasıyla kahvaltı sofralarına bambaşka bir lezzet katıyor.
İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Evde risotto yaparken herkesin atladığı o mucizevi adım!
İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Evde risotto yaparken herkesin atladığı o mucizevi adım! Lüks İtalyan restoranlarında yediğiniz o ipeksi, kremamsı risottoyu evde denediğinizde sonuç hüsran mı oluyor? Çoğu zaman lapa gibi olan ya da suyu tamamen çekip kuruyan o pirinçlerin aslında tek bir sihirli dokunuşa ihtiyacı var. İtalyanların "Mantecatura" dediği bu sır, kusursuz bir risottonun kalbini oluşturuyor. Peki, dillere destan o kıvamı yakalamak için risotto nasıl bağlanır? İşte şeflerin mutfak sırrı...