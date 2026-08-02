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Yaz sıcaklarında ferahlatan doğal içecek: Karpuzlu limonata tarifi

Yaz sıcaklarında ferahlatan doğal içecek: Karpuzlu limonata tarifi

2.08.2026 20:26:00
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Haber Merkezi
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Yaz sıcaklarında ferahlatan doğal içecek: Karpuzlu limonata tarifi

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden karpuz ile limonun ferahlatıcı lezzeti bir araya geliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz karpuzlu limonata, sıcak havalarda hem serinletici hem de doğal bir alternatif sunuyor.
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Serinletici içecekler yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Karpuzun doğal tatlılığı ve limonun hafif ekşi aromasıyla hazırlanan karpuzlu limonata, pratik yapımı ve taptaze lezzetiyle öne çıkıyor. İster misafirlerinize ikram edin ister gün içinde serinlemek için hazırlayın, bu tarif yazın favorisi olmaya aday.

KARPUZLU LİMONATA İÇİN MALZEMELER

  • 4 su bardağı çekirdeksiz karpuz
  • 3 adet limonun suyu
  • 2 su bardağı soğuk su
  • 2-3 yemek kaşığı bal veya toz şeker (damak tadına göre)
  • 8-10 adet buz küpü
  • Birkaç yaprak taze nane
  • İnce dilimlenmiş limon (servis için)

KARPUZLU LİMONATA NASIL YAPILIR?

Karpuzu küp küp doğrayıp blendera alın.

Limon suyunu, soğuk suyu ve bal veya şekeri ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Daha berrak bir içecek isterseniz karışımı ince bir süzgeçten geçirin.

Sürahiye alın, bol buz ekleyin ve iyice soğutun.

Servis sırasında taze nane yaprakları ve limon dilimleriyle süsleyin.

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