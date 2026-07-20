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Yaz sofralarını süsleyen lezzet: Peynirli domates mücveri tarifi
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Yaz sofralarını süsleyen lezzet: Peynirli domates mücveri tarifi

20.07.2026 14:43:00
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Haber Merkezi
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Yaz sofralarını süsleyen lezzet: Peynirli domates mücveri tarifi

Klasik mücver tariflerine farklı bir dokunuş yapan peynirli domates mücveri, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her sofraya yakışan pratik ve nefis bir lezzet sunuyor. İşte nefis peynirli domates mücveri tarifi...

Yaz sofralarını süsleyen lezzet: Peynirli domates mücveri tarifi

Yaz mevsiminin en lezzetli domateslerini değerlendirmek için farklı bir tarif arıyorsanız, peynirli domates mücveri tarifi tam size göre. Beyaz peynir ve lor peynirinin zengin aroması, taze otların ferahlığı ve domatesin doğal lezzetiyle hazırlanan bu tarif hem pratik hem de doyurucu bir alternatiftir. Kısa sürede hazırlanabilen peynirli domates mücveri; kahvaltılarda, çay saatlerinde, hafif öğünlerde ya da yoğurt eşliğinde ana yemek olarak keyifle tüketilebilir. İşte nefis peynirli domates mücveri tarifi...

 

Yaz sofralarını süsleyen lezzet: Peynirli domates mücveri tarifi

PEYNİRLİ DOMATES MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet büyük boy sert domates
  • 1 adet orta boy kırmızı soğan
  • 100 gram beyaz peynir
  • 100 gram tam yağlı lor peyniri
  • Çeyrek demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 2 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1-1,5 su bardağı un
  • Kızartmak için sıvı yağ

PEYNİRLİ DOMATES MÜCVERİ YAPILIŞI

Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küpler halinde doğrayın.

Doğranmış kırmızı soğanı, beyaz peyniri ve lor peynirini domateslerle karıştırın.

İnce kıyılmış maydanoz ve taze naneyi ekleyin.

Yumurtaları, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ilave ederek karıştırın.

Kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek koyu kıvamlı bir harç hazırlayın.

Tavada sıvı yağı kızdırın.

Harçtan kaşık yardımıyla alıp kızgın yağa bırakın.

Mücverleri iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını süzmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Süzme yoğurt eşliğinde sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

 

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