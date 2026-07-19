Yaz sofralarının favorisi: Domatesli patlıcanlı pilav tarifi

Klasik pirinç pilavına farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için domatesli patlıcanlı pilav tarifi, yaz mevsiminin en sevilen sebzelerini aynı tencerede buluşturuyor. Domatesin ferah aroması, köz tadını andıran patlıcan ve tane tane pişen baldo pirinç bir araya gelerek hem pratik hem de doyurucu bir yemek ortaya çıkarıyor. İşte nefis domatesli patlıcanlı pilav tarifi...