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Yaz sofralarının favorisi: Domatesli patlıcanlı pilav tarifi
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Yaz sofralarının favorisi: Domatesli patlıcanlı pilav tarifi

19.07.2026 15:19:00
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Haber Merkezi
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Yaz sofralarının favorisi: Domatesli patlıcanlı pilav tarifi

Yaz sebzelerinin en lezzetli haliyle hazırlanan domatesli patlıcanlı pilav tarifi, tane tane dokusu ve nefis aromasıyla ana yemeklerin yanında ya da tek başına afiyetle tüketebileceğiniz doyurucu bir lezzet sunuyor. İşte nefis domatesli patlıcanlı pilav tarifi...

Yaz sofralarının favorisi: Domatesli patlıcanlı pilav tarifi

Klasik pirinç pilavına farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için domatesli patlıcanlı pilav tarifi, yaz mevsiminin en sevilen sebzelerini aynı tencerede buluşturuyor. Domatesin ferah aroması, köz tadını andıran patlıcan ve tane tane pişen baldo pirinç bir araya gelerek hem pratik hem de doyurucu bir yemek ortaya çıkarıyor. İşte nefis domatesli patlıcanlı pilav tarifi...

Yaz sofralarının favorisi: Domatesli patlıcanlı pilav tarifi

DOMATESLİ PATLICANLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 2 adet kemer patlıcan
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet büyük domates (rendelenmiş)
  • 2 su bardağı kaynar su
  • Tuz
  • Karabiber

Servis için:

  • İnce kıyılmış maydanoz
  • Taze çekilmiş karabiber

DOMATESLİ PATLICANLI PİLAV YAPILIŞI

Pirinci bol tuzlu sıcak suda yaklaşık 20-30 dakika bekletin.

Ardından nişastası gidene kadar yıkayıp süzün.

Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın.

Tuzlayıp 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayın ve suyunu sıkın.

Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.

Tencerede zeytinyağını ısıtıp soğan ve patlıcanları hafif renk alana kadar kavurun.

Süzülen pirinci ekleyerek 2-3 dakika kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domatesi ilave edip birkaç dakika pişirin.

Kaynar suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin.

Kaynadıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra üzerine kıyılmış maydanoz serpip temiz bir bezle kapatarak 10 dakika demlendirin.

Karabiber serperek servis edin.

Afiyet olsun!

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