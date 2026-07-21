Yaz sofralarının serinleten İspanyol lezzeti: Gazpacho tarifi

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan gazpacho, İspanya'nın Endülüs bölgesine özgü geleneksel bir soğuk çorbadır. Olgun domates, salatalık, biber ve zeytinyağıyla hazırlanan bu hafif tarif, pişirilmeden yapılması sayesinde hem pratik hem de besleyici bir alternatif sunar. Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin tercih ettiği gazpacho, ferahlatıcı aroması ve taze sebzelerden gelen doğal lezzetiyle sofralara Akdeniz esintisi taşır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis gazpacho tarifi…

GAZPACHO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 küçük kırmızı soğan

2 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek (kabukları alınmış)

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi

Yarım su bardağı soğuk su (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

GAZPACHO NASIL YAPILIR?

Domateslerin kabuklarını isteğe bağlı olarak soyun ve iri parçalar halinde doğrayın.

Salatalık, biber, soğan ve sarımsağı da doğrayarak domateslerle birlikte blender haznesine alın.

Bayat ekmeği birkaç dakika suda bekletip suyunu sıktıktan sonra diğer malzemelere ekleyin.

Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. Kıvamı koyu olursa soğuk su ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız gazpachoyu buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Soğuk olarak servis edin. Üzerini küçük küpler halinde doğranmış domates, salatalık, biber, kruton ekmek ve birkaç damla zeytinyağı ile süsleyebilirsiniz.