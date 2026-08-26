Yaz sofralarının vazgeçilmez mezesi: Pratik manca tarifi

Közlenmiş sebzelerin yoğun aromasıyla hazırlanan manca, sofralarda meze veya salata olarak servis edilebilen pratik bir lezzettir. Patlıcan, biber ve domatesin sarımsak, zeytinyağı ve sirkeyle buluştuğu tarif, özellikle köz tadını sevenlerin favorileri arasında bulunuyor. Manca tariflerinde kullanılan malzemeler ve hazırlama yöntemi yöreye göre değişiklik gösterebilse de temelinde közlenmiş sebzeler bulunuyor.

MANCA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet patlıcan

3 adet kırmızı biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sirke veya yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

MANCA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcan, kırmızı biber ve domatesleri güzelce yıkayın. Sebzeleri ocak üzerinde, mangalda veya fırında közleyin. Közlenen sebzelerin kabuklarını daha kolay soyabilmek için birkaç dakika dinlendirin. Ardından kabuklarını temizleyip küçük parçalar halinde doğrayın.

Doğradığınız patlıcan, biber ve domatesleri geniş bir kaseye alın. Sarımsakları ince şekilde doğrayın veya ezin. Sarımsak ve maydanozu sebzelere ekleyerek karıştırın.

Son olarak zeytinyağı, sirke veya limon suyu ile tuzu ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce harmanladıktan sonra manca hazır hale gelir. İsteğe göre üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.