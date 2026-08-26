Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz sofralarının vazgeçilmez mezesi: Pratik manca tarifi

Yaz sofralarının vazgeçilmez mezesi: Pratik manca tarifi

26.08.2026 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yaz sofralarının vazgeçilmez mezesi: Pratik manca tarifi

Közlenmiş patlıcan ve biberin domates, sarımsak ve zeytinyağıyla buluştuğu manca, özellikle yaz sofralarının sevilen meze ve salataları arasında yer alıyor. Peki manca nasıl yapılır, manca tarifinde hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis manca tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Közlenmiş sebzelerin yoğun aromasıyla hazırlanan manca, sofralarda meze veya salata olarak servis edilebilen pratik bir lezzettir. Patlıcan, biber ve domatesin sarımsak, zeytinyağı ve sirkeyle buluştuğu tarif, özellikle köz tadını sevenlerin favorileri arasında bulunuyor. Manca tariflerinde kullanılan malzemeler ve hazırlama yöntemi yöreye göre değişiklik gösterebilse de temelinde közlenmiş sebzeler bulunuyor.

MANCA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 adet patlıcan
  • 3 adet kırmızı biber
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sirke veya yarım limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 tutam ince kıyılmış maydanoz

MANCA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcan, kırmızı biber ve domatesleri güzelce yıkayın. Sebzeleri ocak üzerinde, mangalda veya fırında közleyin. Közlenen sebzelerin kabuklarını daha kolay soyabilmek için birkaç dakika dinlendirin. Ardından kabuklarını temizleyip küçük parçalar halinde doğrayın.

Doğradığınız patlıcan, biber ve domatesleri geniş bir kaseye alın. Sarımsakları ince şekilde doğrayın veya ezin. Sarımsak ve maydanozu sebzelere ekleyerek karıştırın.

Son olarak zeytinyağı, sirke veya limon suyu ile tuzu ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce harmanladıktan sonra manca hazır hale gelir. İsteğe göre üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #meze #Manca tarifi

İlgili Haberler

Topaklanmaya son: İpeksi ve kusursuz beşamel sos yapmanın 5 altın kuralı
Topaklanmaya son: İpeksi ve kusursuz beşamel sos yapmanın 5 altın kuralı Mutfak kimyasının en hassas dengelerinden birini barındıran beşamel sos; topaklanma, un kokma veya fazla koyulaşma gibi riskler taşır. Ancak Fransız mutfağının bu temel direğini kusursuzlaştırmak aslında birkaç basit teknikle mümkündür. İşte o pürüzsüz dokuyu yakalamanızı sağlayacak 5 kritik sır...
Sabah telaşına enfes bir dokunuş: Protein deposu hakiki çılbır...
Sabah telaşına enfes bir dokunuş: Protein deposu hakiki çılbır... Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, sarımsaklı süzme yoğurdun akışkan poşe yumurta ve kızgın tereyağıyla buluştuğu Çılbır; hem çok hafif hem de protein açısından son derece zengin bir kahvaltı alternatifi sunuyor. Enfes tarif...
Sosyal medyada viral oldu: Dondurmanın üstüne sıcak cookie tarifi
Sosyal medyada viral oldu: Dondurmanın üstüne sıcak cookie tarifi Dondurmanın üzerine eklenen sıcak ve yumuşak cookie, son dönemin sevilen tatlılarından biri haline geldi. Çikolatalı cookie ile soğuk dondurmanın buluştuğu bu lezzet, evde birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor.