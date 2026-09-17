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Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül
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Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

17.09.2026 14:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

Taze fasulyeyi kış boyunca yeşil, diri ve lezzetli şekilde tüketmek isteyenler için doğru saklama yöntemi büyük önem taşıyor. İşte fasulyeyi buzlukta taptaze korumanın adımları...

Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

Yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden taze fasulye, doğru yöntem uygulandığında kış aylarında da sofralardaki yerini koruyabiliyor. Ancak fasulyeyi doğrudan buzluğa kaldırmak, zamanla renginin solmasına, dokusunun yumuşamasına ve lezzetinin değişmesine neden olabiliyor. Taze fasulyenin yazdaki canlı rengini ve kendine özgü diri yapısını korumak için ise buzluğa kaldırmadan önce uygulanması gereken basit bir yöntem bulunuyor. İşte taze fasulyeyi kış boyunca ilk günkü tazeliğine yakın şekilde saklamanın ayrıntıları...

Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

TAZE FASULYE BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Taze fasulyeyi kış için saklarken ilk olarak fasulyeler yıkanır, uçları ve kılçıkları temizlenir. İstenilen büyüklükte doğranan fasulyeler daha sonra kısa süreli haşlama işleminden geçirilir.

1. Fasulyeleri 3 dakika haşlayın

  • Geniş bir tencerede su kaynatılır ve fasulyeler kaynar suya atılır. Yaklaşık 3 dakika haşlanan fasulyeler fazla bekletilmeden sudan çıkarılır. Bu aşamada amaç fasulyeyi tamamen pişirmek değil, buzlukta daha iyi korunmasını sağlamaktır.

2. Hemen buzlu suya alın

  • Haşlanan fasulyeler vakit kaybetmeden buzlu soğuk suyun içine alınır. Yaklaşık 3 dakika buzlu suda bekletilen fasulyelerin pişme süreci durdurulur. Bu işlem, fasulyelerin yeşil renginin ve diri yapısının korunmasına yardımcı olur.

3. Fasulyeleri tamamen kurutun

  • Buzlu sudan çıkarılan fasulyeler iyice süzülür ve temiz bir bezin üzerine serilir. Buzluğa kaldırmadan önce tamamen kurutulmaları gerekir. Üzerinde nem kalan fasulyeler buzlukta karlanabilir ve birbirine yapışabilir.

4. Porsiyonlayarak buzluğa kaldırın

  • Tamamen kuruyan fasulyeler, tek seferde kullanılacak miktarlarda buzdolabı poşetlerine doldurulur. Poşetin içindeki hava mümkün olduğunca çıkarıldıktan sonra ağzı sıkıca kapatılır ve derin dondurucuya kaldırılır.
Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

DOMATESLİ TAZE FASULYE DE HAZIRLANABİLİR

Fasulyeyi domatesli şekilde saklamak isteyenler için farklı bir yöntem de uygulanabilir. Temizlenen fasulyeler, az miktarda zeytinyağı ve bolca rendelenmiş domatesle yaklaşık 5-7 dakika pişirilebilir.

Fasulyelerin tamamen yumuşaması beklenmeden hazırlanan karışım ocaktan alınır ve tamamen soğutulur. Ardından porsiyonlara ayrılarak poşetlenir ve derin dondurucuda saklanır.

Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

BUZLUKTAN ÇIKAN FASULYE NASIL PİŞİRİLİR?

Kışın kullanılacağı zaman fasulyenin tamamen çözülmesini beklemek yerine donmuş halde doğrudan pişirme tenceresine eklenmesi tercih edilebilir. Soğanlı veya domatesli yemek harcı hazırlandıktan sonra fasulyeler doğrudan tencereye alınabilir.

Böylece fasulyenin çözülürken fazla su bırakmasının önüne geçilmesine ve diri yapısının daha iyi korunmasına yardımcı olunabilir.

Yaz tazeliğini dondurucuya kilitleyin: Taze fasulyeyi kışın dalından yeni toplanmış gibi saklayan formül

TAZE FASULYEYİ BUZLUKTA SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI

  • Fasulyeleri iyice yıkayıp ayıklayın.
  • Kaynar suda yaklaşık 3 dakika haşlayın.
  • Haşladıktan hemen sonra buzlu suya alın.
  • Yaklaşık 3 dakika buzlu suda bekletin.
  • Buzluğa koymadan önce tamamen kurutun.
  • Tek seferde kullanılacak miktarlarda paketleyin.
  • Poşetin içindeki havayı mümkün olduğunca çıkarın.
  • Pişirirken fasulyenin tamamen çözülmesini beklemeyin.

Bu yöntemle yaz mevsiminde alınan taze fasulyeler, kış aylarında da yeşil rengini ve diri yapısını büyük ölçüde koruyacak şekilde saklanabilir.

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