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Yazın en sevilen sütlü tatlısı: Şeftalili muhallebi tarifi

Yazın en sevilen sütlü tatlısı: Şeftalili muhallebi tarifi

28.07.2026 10:32:00
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Haber Merkezi
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Yazın en sevilen sütlü tatlısı: Şeftalili muhallebi tarifi

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden şeftaliyle hazırlanan şeftalili yaz muhallebisi, hafif dokusu ve ferah aromasıyla sıcak günlerde tatlı ihtiyacını karşılıyor. Pratik yapımıyla dikkat çeken bu tarif, misafir sofralarının da gözdesi oluyor.
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Hem sütlü tatlı sevenlerin hem de meyveli lezzetlerden vazgeçemeyenlerin favorisi olmaya aday şeftalili yaz muhallebisi, birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Yumuşacık muhallebinin üzerine eklenen taze şeftali sosu, tatlıya hem doğal bir aroma hem de renk katıyor. Serinletici etkisiyle özellikle yaz aylarında tercih edilen bu tarif, hafif yapısıyla yemek sonrası ideal bir tatlı alternatifi sunuyor.

ŞEFTALİLİ YAZ MUHALLEBİSİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Muhallebisi için

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

Şeftalili sos için

  • 3 adet olgun şeftali
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Yarım çay bardağı su (nişastayı açmak için)

ŞEFTALİLİ YAZ MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı alın. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyerek pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Muhallebiyi servis kaselerine paylaştırın ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın.

Şeftalilerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.

Doğradığınız şeftalileri şeker ve suyla birlikte yumuşayana kadar pişirin.

Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp şeftalilere ekleyin. Birkaç dakika daha pişirerek kıvam almasını sağlayın.

Hazırladığınız şeftalili sosu soğumaya bırakın.

Soğuyan sosu muhallebilerin üzerine dökün ve tatlıyı en az 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

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