Yazın serinleten ev yapımı içecek: Şeftalili limonata tarifi

Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan limonata, şeftalinin aromasıyla bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Taze meyvelerle hazırlanan şeftalili limonata, katkı maddesi içermeyen doğal yapısıyla hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle tüketebileceği içecekler arasında bulunuyor.

ŞEFTALİLİ LİMONATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet olgun şeftali

3 adet limonun suyu

1 litre soğuk su

4-5 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir veya azaltılabilir)

Yarım çay bardağı sıcak su

Bol buz

Servis için taze nane yaprakları ve limon dilimleri (isteğe bağlı)

ŞEFTALİLİ LİMONATA NASIL YAPILIR?

Şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın.

Doğradığınız şeftalileri blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Toz şekeri yarım çay bardağı sıcak suda karıştırarak tamamen eritin.

Geniş bir sürahiye şeftali püresini, taze sıkılmış limon suyunu ve şekerli suyu ekleyin.

Üzerine 1 litre soğuk su ilave ederek iyice karıştırın.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz karışımı ince bir süzgeçten geçirebilirsiniz.

Buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra bol buzla servis edin. Dilerseniz nane yaprakları ve limon dilimleriyle süsleyebilirsiniz.