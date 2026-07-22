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Yazın serinleten geleneksel lezzet: Ayran aşı çorbası tarifi

Yazın serinleten geleneksel lezzet: Ayran aşı çorbası tarifi

22.07.2026 22:21:00
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Haber Merkezi
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Yazın serinleten geleneksel lezzet: Ayran aşı çorbası tarifi

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayran aşı çorbası, yoğurt, buğday ve nohutun buluştuğu hafif ve besleyici bir tarif olarak sofralarda yerini alıyor. Soğuk servis edilen bu geleneksel çorba, sıcak havalarda ferahlatıcı bir alternatif sunuyor.
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Anadolu mutfağının sevilen tariflerinden ayran aşı çorbası, özellikle yaz aylarında hem serinletici hem de doyurucu olmasıyla öne çıkıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu çorba, önceden pişirilmiş aşurelik buğday ve nohut sayesinde kısa sürede sofraya geliyor. İşte tam kıvamında ayran aşı çorbası tarifi...

AYRAN AŞI ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı soğuk su
  • 1 su bardağı soğuk ayran
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet taze nane (isteğe bağlı)
  • Servis için buz küpleri (isteğe bağlı)

AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yoğurdu geniş bir karıştırma kabına alın ve pürüzsüz olana kadar çırpın.

Soğuk suyu ve ayranı yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Haşlanmış aşurelik buğday ile nohudu ilave edin.

İnce kıyılmış dereotu ve isteğe bağlı olarak taze naneyi ekleyin.

Tuzunu ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.

Çorbayı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Soğuk olarak, dilerseniz birkaç buz küpü ekleyerek servis edin.

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