Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi

Sıcak yaz günlerinde hem hafif hem de serinletici tarifler arayanlar için yoğurtlu ve fesleğenli soğuk kabak çorbası harika bir seçenek sunuyor. Yoğurdun ferahlığı, kabağın yumuşak dokusu ve taze fesleğenin aromasıyla hazırlanan bu çorba, özellikle öğle ve akşam yemeklerinde hafif bir başlangıç olarak tercih ediliyor. İşte nefis yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi...