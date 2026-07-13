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Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi
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Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi

13.07.2026 16:58:00
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Haber Merkezi
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Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi

Yoğurt, kabak ve fesleğenin uyumuyla hazırlanan bu soğuk çorba, yaz sofralarına hafif ve ferah bir lezzet katıyor. İşte nefis yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi...

Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi

Sıcak yaz günlerinde hem hafif hem de serinletici tarifler arayanlar için yoğurtlu ve fesleğenli soğuk kabak çorbası harika bir seçenek sunuyor. Yoğurdun ferahlığı, kabağın yumuşak dokusu ve taze fesleğenin aromasıyla hazırlanan bu çorba, özellikle öğle ve akşam yemeklerinde hafif bir başlangıç olarak tercih ediliyor. İşte nefis yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi...

Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi

YOĞURTLU FESLEĞENLİ SOĞUK KABAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet orta boy kabak
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı normal yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 8-10 yaprak taze fesleğen
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı sebze suyu veya su
  • Tuz
  • Karabiber

Servis için:

  • Zeytinyağı
  • Taze fesleğen yaprakları
  • İnce çekilmiş karabiber
  • İsteğe bağlı birkaç buz küpü

YOĞURTLU FESLEĞENLİ SOĞUK KABAK ÇORBASI YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.

Zeytinyağında birkaç dakika soteledikten sonra sebze suyunu ekleyin ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Kabakları tamamen soğumaya bırakın.

Blendera kabak, yoğurtlar, sarımsak ve fesleğeni alın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Çorbayı en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Üzerine zeytinyağı gezdirip fesleğen yapraklarıyla süsleyerek soğuk servis edin.

Afiyet olsun!

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