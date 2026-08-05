Yazın serinleten ve ferahlatan nefis içeceği: Kavun smoothie tarifi

Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için kavun smoothie, hem pratik hem de ferahlatıcı bir alternatif sunuyor. Olgun kavunun doğal aromasıyla hazırlanan bu içecek, birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, kavun smoothie nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis kavun smoothie tarifi ve püf noktaları...

KAVUN SMOOTHİE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3-4 dilim olgun kavun

1 su bardağı soğuk süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

5-6 adet buz küpü

1 paket vanilin veya birkaç damla vanilya özütü

Dilerseniz smoothie'yi daha yoğun kıvamlı hazırlamak için süt miktarını azaltabilir veya birkaç kaşık yoğurt daha ekleyebilirsiniz.

KAVUN SMOOTHİE NASIL YAPILIR?

İlk olarak kavunun kabuklarını ve çekirdeklerini temizleyin. Kavunu küçük parçalar halinde doğrayarak blenderın içerisine alın.

Üzerine soğuk sütü, yoğurdu, balı ve vanilyayı ekleyin. Daha ferah ve soğuk bir içecek elde etmek için buz küplerini de blendera ilave edin.

Tüm malzemeleri blenderda pürüzsüz ve homojen bir kıvam alana kadar çekin. Smoothie'nin kıvamını kontrol edin. Daha akışkan bir kıvam istiyorsanız biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız kavun smoothie'yi bekletmeden bardaklara paylaştırın. Üzerini küçük bir kavun dilimi veya taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.