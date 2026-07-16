Yazın viral tatlısı: Ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi

Karpuzlu dondurma tarifi, yaz mevsiminin en sevilen meyvesini pratik bir tatlıya dönüştüren hafif ve serinletici bir alternatiftir. İlave şeker gerektirmeyen yapısı, kolay hazırlanışı ve kremamsı dokusuyla öne çıkan bu tarif, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz karpuzlu dondurma, hem çocuklar hem de yetişkinler için yaz sofralarına ferah bir lezzet katıyor. İşte nefis ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi...