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Yazın viral tatlısı: Ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi
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Yazın viral tatlısı: Ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi

16.07.2026 14:35:00
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Haber Merkezi
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Yazın viral tatlısı: Ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi

Karpuzun doğal ferahlığını kremamsı bir dokuyla buluşturan bu viral tarif, yazın en pratik ve en çok konuşulan tatlılarından biri olmaya hazırlanıyor. İşte nefis ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi...

Yazın viral tatlısı: Ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi

Karpuzlu dondurma tarifi, yaz mevsiminin en sevilen meyvesini pratik bir tatlıya dönüştüren hafif ve serinletici bir alternatiftir. İlave şeker gerektirmeyen yapısı, kolay hazırlanışı ve kremamsı dokusuyla öne çıkan bu tarif, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz karpuzlu dondurma, hem çocuklar hem de yetişkinler için yaz sofralarına ferah bir lezzet katıyor. İşte nefis ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi...

Yazın viral tatlısı: Ev yapımı karpuzlu dondurma tarifi

EV YAPIMI KARPUZLU DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:

  • Yaklaşık 1,5 kilogram küçük boy karpuz
  • 4-5 yemek kaşığı soğuk süt
  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • Birkaç yaprak taze nane (isteğe bağlı)

EV YAPIMI KARPUZLU DONDURMA YAPILIŞI

Karpuzu çekirdeklerinden ayırıp iri küpler halinde doğrayın.

Karpuz parçalarını derin dondurucuda tamamen donuncaya kadar bekletin.

Donmuş karpuzları blendera alın.

Üzerine soğuk sütü ekleyip pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edene kadar çekin.

Daha tatlı bir lezzet isterseniz bal ilave edin.

İsteğe bağlı olarak birkaç yaprak taze nane ekleyerek yeniden kısa süre karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kaselere paylaştırın. 

Üzerini taze meyveler, file badem veya Antep fıstığı ile süsleyerek hemen servis edin.

Afiyet olsun!

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