Yemeklerin lezzetini arşa çıkarıyor: Kış boyunca asla bozulmayan sade yağ evde nasıl yapılır?

DOĞRU HAMMADDE: "TUZSUZ VE YÜKSEK YAĞLI BAŞLANGIÇ" Kaliteli bir sade yağ elde etmenin ilk kuralı, mutlaka tuzsuz ve yağ oranı yüksek (tercihen %82 ve üzeri) bir inek veya koyun tereyağı kullanmaktır. Margarin veya bitkisel yağ karışımlı ürünler bu kimyasal ayrışmaya girmez. Yağı kalın tabanlı bir tencereye alın ve ocağın altını en kısık seviyeye getirin; yüksek ateş, yağın anında yanmasına ve saflaşmadan kahverengiye dönmesine neden olur.

AĞIR ATEŞİN SABRI: "SUYUN BUHARLAŞMASI VE AYRIŞMA" Yağ tamamen eridiğinde, tencerenin dibinde su, yüzeyinde ise süt proteinlerinden oluşan beyaz bir köpük (ayran) birikmeye başlar. Bu aşamada yağı kesinlikle karıştırmayın. Yağ kısık ateşte nazikçe tıkırdadıkça, içindeki su buharlaşıp uçacak ve proteinler birbirinden ayrılacaktır. Çıkan hafif çatırtı sesleri, suyun buharlaştığının işaretidir.

ARINMA RİTÜELİ: "KEF (KÖPÜK) ALMA SANATI" Sade yağın bozulmasına neden olan ana etken bu köpüklerdir. Yüzeyde biriken bu "kefleri" sabırla ve sürekli olarak toplayıp ayrı bir kaba alın. Atıksız Mutfak Sırrı: Topladığınız bu tereyağı köpüklerini sakın çöpe atmayın; sabahları pişi, poğaça veya ekmek hamuru yoğururken içine katarsanız, hamur işlerinize inanılmaz bir lezzet ve yumuşaklık katar.

KARAMELİZASYON İLLÜZYONU: "ALTIN SARISI VE TORTU ÇÖKÜŞÜ" Suyun tamamen uçtuğunu ve yağın saflaştığını anlamanın iki yolu vardır: Çatırtı seslerinin tamamen kesilmesi ve tencerenin dibinde biriken minik tortuların altın rengine dönmesi. Bu aşamada mutfağı hafifçe kavrulmuş fındık kokusu sarar. Bu kokuyu aldığınız an ocağın altını derhal kapatın, aksi takdirde dibe çöken tortular saniyeler içinde yanıp yağı acılaştırır.