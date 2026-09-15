Yoğun kıvamı ve nefis aromasıyla: Ayva ezmesi tarifi

Mevsiminde alınan ayvaları farklı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için ayva ezmesi, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Yumuşayana kadar pişirilen ayvalar şekerle buluşturulduktan sonra koyu bir kıvam alıyor ve limon suyuyla lezzeti dengeleniyor. Soğuduktan sonra dilimlenerek servis edilen ayva ezmesi, ekmek üzerine sürülerek ya da tatlıların yanında tüketilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ayva ezmesi tarifi...