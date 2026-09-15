Yoğun kıvamı ve nefis aromasıyla: Ayva ezmesi tarifi

Mevsiminde alınan ayvaları farklı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için ayva ezmesi, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Yumuşayana kadar pişirilen ayvalar şekerle buluşturulduktan sonra koyu bir kıvam alıyor ve limon suyuyla lezzeti dengeleniyor. Soğuduktan sonra dilimlenerek servis edilen ayva ezmesi, ekmek üzerine sürülerek ya da tatlıların yanında tüketilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ayva ezmesi tarifi...
AYVA EZMESİ TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet büyük ayva
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tarçın
AYVA EZMESİ YAPILIŞI
Ayvaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın.
Doğradığınız ayvaları tencereye alın.
Üzerine suyu ekleyip orta ateşte ayvalar tamamen yumuşayana kadar pişirin.
Ayvalar iyice yumuşadığında toz şekeri ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin.
Şeker eridikçe karışım koyulaşmaya başlayacaktır.
Karışım macun kıvamına geldiğinde limon suyunu ve tarçını ekleyin.
2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.
Daha pürüzsüz bir kıvam için karışımı blenderdan geçirin.
Dilerseniz tahta kaşıkla ezerek daha dokulu bir kıvamda da bırakabilirsiniz.
Hazırladığınız ayva ezmesini cam bir kaba alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirin.
Kıvamı tamamen oturan ayva ezmesini dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
AYVA EZMESİ NASIL SERVİS EDİLİR?
Ayva ezmesini kahvaltıda kızarmış ekmek veya peynir eşliğinde servis edebilirsiniz. Yoğun ve tatlı aroması sayesinde tatlıların yanında da sunulabilen ayva ezmesi, özellikle ceviz ve kaymakla birlikte tüketildiğinde lezzetini tamamlıyor.