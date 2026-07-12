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Yoğurt ve acı biberin mükemmel uyumu: Atom meze tarifi

Yoğurt ve acı biberin mükemmel uyumu: Atom meze tarifi

12.07.2026 22:55:00
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Haber Merkezi
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Yoğurt ve acı biberin mükemmel uyumu: Atom meze tarifi

Yoğurt, süzme yoğurt ve acı biberin eşsiz uyumuyla hazırlanan atom meze, özellikle et ve kebap sofralarının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Kısa sürede hazırlanabilen bu pratik meze, yoğun aromasıyla sofralara farklı bir tat katıyor. İşte atom meze tarifi, malzemeleri ve püf noktaları…

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Atom meze, süzme yoğurt üzerine tereyağında kavrulmuş kuru veya taze acı biber eklenerek hazırlanan, Ege ve Akdeniz mutfağında sıkça tüketilen popüler bir mezedir. Yoğurdun ferahlığı ile acı biberin keskin aromasını bir araya getiren bu tarif, özellikle ızgara et, kebap ve balık yemeklerinin yanında servis edilir.

ATOM MEZE İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 8-10 adet kuru acı biber (veya 5-6 adet acı sivri biber)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz

ATOM MEZE NASIL YAPILIR?

Süzme yoğurt ile normal yoğurdu derin bir kasede pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyerek yeniden karıştırın.

Kuru acı biber kullanıyorsanız sıcak suda 5-10 dakika bekletip süzün. Ardından küçük parçalar halinde doğrayın.

Tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.

Doğradığınız biberleri birkaç dakika kavurun. Biberlerin yanmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız yoğurtlu karışımı servis tabağına yayın.

Üzerine sıcak biberli tereyağını gezdirerek servis edin.

İlgili Konular: #Atom #meze

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