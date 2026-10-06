Yöresel lezzet arayanlara: Hatay usulü patatesli köfte tarifi

Yöresel mutfağın birbirinden lezzetli tariflerini sofralarına taşımak isteyenler, Hatay usulü patatesli köfte tarifini araştırıyor. İnce bulgur, haşlanmış patates ve çeşitli baharatlarla hazırlanan köfte, hem ekonomik hem de doyurucu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

HATAY USULÜ PATATESLİ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köfte için:

3 adet orta boy patates

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Gerektiği kadar sıcak su

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Maydanoz

Taze soğan

Limon dilimleri

HATAY USULÜ PATATESLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın. Yumuşayan patateslerin kabuklarını soyduktan sonra geniş bir kapta ezin.

İnce bulguru ayrı bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyerek üzerini kapatın. Bulguru yaklaşık 10-15 dakika kadar şişmeye bırakın.

Şişen bulgurun içerisine ezilmiş patatesleri ekleyin. İnce doğranmış soğan, biber salçası, domates salçası, zeytinyağı ve baharatları da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Karışım birbirini tutan, şekil verilebilir bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız harçtan küçük parçalar koparın ve avucunuzun içinde sıkarak köfte şekli verin. İsterseniz parmaklarınızla hafifçe bastırarak klasik köfte görünümü oluşturabilirsiniz.