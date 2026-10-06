Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yöresel lezzet arayanlara: Hatay usulü patatesli köfte tarifi

Yöresel lezzet arayanlara: Hatay usulü patatesli köfte tarifi

6.10.2026 21:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yöresel lezzet arayanlara: Hatay usulü patatesli köfte tarifi

Hatay mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden biri olan patatesli köfte, bulgur ve patatesin nefis uyumuyla hazırlanıyor. Özellikle çay saatlerinde ve kalabalık sofralarda tercih edilen bu tarif, doyurucu yapısıyla da öne çıkıyor. Peki, Hatay usulü patatesli köfte nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yöresel mutfağın birbirinden lezzetli tariflerini sofralarına taşımak isteyenler, Hatay usulü patatesli köfte tarifini araştırıyor. İnce bulgur, haşlanmış patates ve çeşitli baharatlarla hazırlanan köfte, hem ekonomik hem de doyurucu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

HATAY USULÜ PATATESLİ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köfte için:

  • 3 adet orta boy patates
  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Gerektiği kadar sıcak su

Sosu için:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım limonun suyu

Üzeri için:

  • Maydanoz
  • Taze soğan
  • Limon dilimleri

HATAY USULÜ PATATESLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın. Yumuşayan patateslerin kabuklarını soyduktan sonra geniş bir kapta ezin.

İnce bulguru ayrı bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyerek üzerini kapatın. Bulguru yaklaşık 10-15 dakika kadar şişmeye bırakın.

Şişen bulgurun içerisine ezilmiş patatesleri ekleyin. İnce doğranmış soğan, biber salçası, domates salçası, zeytinyağı ve baharatları da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Karışım birbirini tutan, şekil verilebilir bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız harçtan küçük parçalar koparın ve avucunuzun içinde sıkarak köfte şekli verin. İsterseniz parmaklarınızla hafifçe bastırarak klasik köfte görünümü oluşturabilirsiniz.

İlgili Konular: #hatay mutfağı

İlgili Haberler

Balıkçıların gizli tarifi açığa çıktı! Mevsimin yıldızı palamutu bir de böyle deneyin, kokusuz ve lokum gibi...
Balıkçıların gizli tarifi açığa çıktı! Mevsimin yıldızı palamutu bir de böyle deneyin, kokusuz ve lokum gibi... Fırında palamut nasıl yapılır? Evde koku yapmadan, kurumayan ve lokum gibi yumuşacık palamut pişirmenin püf noktaları nelerdir? En lezzetli ve pratik fırında palamut buğulama tarifi, malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları.
Fırın yok, pişirme yok! 10 dakikada şipşak hazırlanan Spoonful tatlısı
Fırın yok, pişirme yok! 10 dakikada şipşak hazırlanan Spoonful tatlısı Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o meşhur 'Spoonful' (Kaşık) tatlısını evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay! Fırın kullanmadan, ocak başında saatlerce muhallebi kıvamı beklemeden sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet, aniden gelen misafirler veya tatlı krizleri için yeni favoriniz olacak.
Çayın yanına en hafif tatlı: Tam kıvamında saray muhallebisi tarifi
Çayın yanına en hafif tatlı: Tam kıvamında saray muhallebisi tarifi Saray muhallebisi tarifi, hafif ve sütlü tatlı sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Yumuşacık kıvamı ve kolay hazırlanışıyla dikkat çeken bu tatlı, özellikle misafir sofraları için ideal bir seçenek oluyor. Peki, saray muhallebisi nasıl yapılır? İşte tam ölçülü saray muhallebisi tarifi ve yapılışı...