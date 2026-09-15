Yöresel lezzet arayanlara: Tane tane Acem pilavı tarifi

Acem pilavı, özellikle Kahramanmaraş mutfağıyla özdeşleşen geleneksel pilavlardan biridir. Klasik pilavlardan farklı olarak içerisinde kuşbaşı et, havuç ve soğan gibi malzemeler bulunur. Baharatlarla zenginleştirilen pilav, hem ana yemek hem de özel davet sofralarında sunulabilir. Acem pilavının en önemli özelliklerinden biri, etin yumuşak şekilde pişirilmesi ve pirincin tane tane hazırlanmasıdır.

ACEM PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

300 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı yenibahar

Tuz

Üzeri için:

1 avuç badem veya çam fıstığı

İsteğe göre maydanoz

İsteğe göre kuş üzümü

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öncelikle pirinci bol suyla yıkayın ve nişastasının gitmesi için yaklaşık 15-20 dakika ılık ve tuzlu suda bekletin. Ardından suyunu süzüp kenara alın.

Tencereye sıvı yağı alın ve kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin. Etler suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun. Etlerin daha yumuşak olması için üzerine bir miktar sıcak su ekleyerek kısık ateşte pişirebilirsiniz.

Etler yumuşamaya başladığında ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşince rendelenmiş veya ince şeritler halinde doğranmış havuçları ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından hazırladığınız etli karışımı pirincin üzerine ekleyin.

Sıcak suyu veya et suyunu ilave edin. Tuz, karabiber ve yenibaharı ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı önce orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra pilavın kapağını açmadan üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu yerleştirip 10-15 dakika dinlendirin.

Servis etmeden önce pilavı hafifçe karıştırın. İsterseniz üzerine tavada kavurduğunuz badem veya çam fıstıklarını serpiştirin.