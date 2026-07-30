Yufka açmadan hazırlanan pratik lezzet: Tavada ıspanaklı börek tarifi

Börek yapmak isteyip yufka açmaya vakit bulamayanlar için tavada ıspanaklı börek tarifi pratik bir seçenek sunuyor. Ispanak, kaşar peyniri ve temel mutfak malzemeleriyle hazırlanan bu tarif, fırın kullanmadan tavada pişmesiyle de öne çıkıyor. İşte nefis tavada ıspanaklı börek tarifi...

TAVADA ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

200 gram ıspanak

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

TAVADA ISPANAKLI BÖREK YAPILIŞI

Yumurta, süt ve sıvı yağı geniş bir karıştırma kabına alın ve güzelce çırpın.

Üzerine un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir harç elde edene kadar karıştırın.

İnce ince doğradığınız ıspanakları ve rendelenmiş kaşar peynirini harca ilave edip tüm malzemeleri karıştırın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve hazırladığınız harcı tavaya dökün.

Kısık ateşte, alt kısmı iyice pişene kadar kontrollü şekilde pişirin.

Böreği geniş bir tabak yardımıyla dikkatlice ters çevirin.

Diğer tarafını da kızarana kadar pişirin.

Tamamen pişen tavada ıspanaklı böreği servis tabağına alın.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!