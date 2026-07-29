Yumuşacık dokusu ve limon aromasıyla: Fransız usulü yoğurtlu kek tarifi

Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri olan Gâteau au Yaourt, pratik hazırlanışı ve yumuşacık dokusuyla ev yapımı kek sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Yoğurdun verdiği nemli kıvam, limon kabuğunun ferah kokusu ve elma suyu konsantresinin doğal tatlılığı bu keki sıradan tariflerden ayırıyor. İşte yumuşacık dokusuyla öne çıkan Fransız usulü yoğurtlu kek tarifi...