Yumuşacık dokusu ve limon aromasıyla: Fransız usulü yoğurtlu kek tarifi

Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri olan Gâteau au Yaourt, pratik hazırlanışı ve yumuşacık dokusuyla ev yapımı kek sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Yoğurdun verdiği nemli kıvam, limon kabuğunun ferah kokusu ve elma suyu konsantresinin doğal tatlılığı bu keki sıradan tariflerden ayırıyor. İşte yumuşacık dokusuyla öne çıkan Fransız usulü yoğurtlu kek tarifi...
FRANSIZ USULÜ YOĞURTLU KEK TARİFİ
Malzemeler:
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı beyaz un
- 1 su bardağı tam buğday unu
- 2 yemek kaşığı buğday rüşeymi
- Yarım su bardağı elma suyu konsantresi
- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
- 2 adet orta boy yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
FRANSIZ USULÜ YOĞURTLU KEK YAPILIŞI
Yoğurdu derin bir karıştırma kabına alın.
Üzerine yumurtaları ekleyip çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın.
Elma suyu konsantresi ve zeytinyağını ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Ardından rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.
Ayrı bir kapta beyaz un, tam buğday unu, buğday rüşeymi ve kabartma tozunu karıştırın.
Kuru malzemeleri sıvı karışıma kontrollü şekilde ekleyin ve pürüzsüz kıvamlı bir kek harcı elde edene kadar karıştırın.
Kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın veya hafifçe yağlayın.
Hazırladığınız kek harcını kalıba dökün ve üzerini spatula yardımıyla düzeltin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız keki bir süre dinlendirin.
Ardından dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!