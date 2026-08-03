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Yumuşacık hamurun içinde gizli lezzet: Çikolatalı poğaça tarifi
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Yumuşacık hamurun içinde gizli lezzet: Çikolatalı poğaça tarifi

3.08.2026 10:56:00
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Haber Merkezi
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Yumuşacık hamurun içinde gizli lezzet: Çikolatalı poğaça tarifi

Yumuşacık mayalı hamurun içine gizlenen çikolata kremasıyla hazırlanan çikolatalı poğaça, kahvaltı ve çay saatlerine tatlı bir dokunuş katıyor.

Yumuşacık hamurun içinde gizli lezzet: Çikolatalı poğaça tarifi

Klasik poğaça lezzetini tatlı bir dokunuşla buluşturan çikolatalı poğaça, yumuşacık hamuru ve içindeki akışkan çikolata dolgusu ile özellikle çocukların favorisi olmaya aday. Az malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, kahvaltı sofralarından beş çayına kadar günün farklı saatlerinde servis edilebiliyor. İşte nefis çikolatalı poğaça tarifi...

Yumuşacık hamurun içinde gizli lezzet: Çikolatalı poğaça tarifi

ÇİKOLATALI POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 4 su bardağı un

İç harcı için:

  • 5-6 yemek kaşığı çikolata kreması

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

ÇİKOLATALI POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık su, kuru maya ve toz şekeri yoğurma kabında karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 30 dakika mayalandırın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Her parçayı elinizle açıp ortasına çikolata kreması sürün.

Hamuru tekrar kapatıp yuvarlayarak şekillendirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!

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