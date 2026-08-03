Yumuşacık hamurun içinde gizli lezzet: Çikolatalı poğaça tarifi

Klasik poğaça lezzetini tatlı bir dokunuşla buluşturan çikolatalı poğaça, yumuşacık hamuru ve içindeki akışkan çikolata dolgusu ile özellikle çocukların favorisi olmaya aday. Az malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, kahvaltı sofralarından beş çayına kadar günün farklı saatlerinde servis edilebiliyor. İşte nefis çikolatalı poğaça tarifi...