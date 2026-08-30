Yunan mutfağından nefis lezzet: Enfes sikoti tarifi

Yunan mutfağından farklı bir lezzet denemek isteyenler için sikoti tarifi öne çıkıyor. Yunancada “ciğer” anlamına gelen sikoti, tavada kısa sürede hazırlanabilen pratik yemeklerden biri. Soğan, zeytinyağı ve baharatlarla lezzetlendirilen ciğer, sıcak olarak servis ediliyor. Peki Yunan usulü sikoti nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

YUNAN USULÜ SİKOTİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram dana veya kuzu ciğeri

2 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı limon suyu

İsteğe göre bir miktar maydanoz

SİKOTİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ciğerin zarı temizleniyor ve küçük parçalar halinde doğranıyor. Ciğerin fazla suyunun alınması için kağıt havluyla kurulanması, kızartma sırasında daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor.

Soğanlar piyazlık doğranıyor. Geniş bir tavaya zeytinyağı alınarak soğanlar yumuşayana kadar kavruluyor. Ardından ince doğranmış sarımsak ekleniyor ve kısa süre daha çevriliyor.

Ayrı bir kapta ciğer parçaları hafifçe una bulanıyor. Fazla unu silkelendikten sonra ciğerler tavaya ekleniyor. Yüksek ateşte, ciğerlerin suyunu fazla bırakmasına izin vermeden birkaç dakika pişiriliyor.

Ardından tuz, karabiber, kekik ve pul biber ekleniyor. Pişmeye yakın limon suyu ilave edilerek tüm malzemeler birlikte karıştırılıyor. Ciğerler fazla pişirilmeden ocaktan alınıyor.