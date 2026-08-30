Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunan mutfağından nefis lezzet: Enfes sikoti tarifi

Yunan mutfağından nefis lezzet: Enfes sikoti tarifi

30.08.2026 16:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yunan mutfağından nefis lezzet: Enfes sikoti tarifi

Yunan mutfağının sevilen geleneksel lezzetlerinden sikoti, ciğerin soğan ve çeşitli baharatlarla buluşmasıyla hazırlanıyor. Evde kolayca yapılabilen bu yemek, özellikle meze ve ana yemek sofralarında tercih ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yunan mutfağından farklı bir lezzet denemek isteyenler için sikoti tarifi öne çıkıyor. Yunancada “ciğer” anlamına gelen sikoti, tavada kısa sürede hazırlanabilen pratik yemeklerden biri. Soğan, zeytinyağı ve baharatlarla lezzetlendirilen ciğer, sıcak olarak servis ediliyor. Peki Yunan usulü sikoti nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

YUNAN USULÜ SİKOTİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gram dana veya kuzu ciğeri
  • 2 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • İsteğe göre bir miktar maydanoz

SİKOTİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ciğerin zarı temizleniyor ve küçük parçalar halinde doğranıyor. Ciğerin fazla suyunun alınması için kağıt havluyla kurulanması, kızartma sırasında daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor.

Soğanlar piyazlık doğranıyor. Geniş bir tavaya zeytinyağı alınarak soğanlar yumuşayana kadar kavruluyor. Ardından ince doğranmış sarımsak ekleniyor ve kısa süre daha çevriliyor.

Ayrı bir kapta ciğer parçaları hafifçe una bulanıyor. Fazla unu silkelendikten sonra ciğerler tavaya ekleniyor. Yüksek ateşte, ciğerlerin suyunu fazla bırakmasına izin vermeden birkaç dakika pişiriliyor.

Ardından tuz, karabiber, kekik ve pul biber ekleniyor. Pişmeye yakın limon suyu ilave edilerek tüm malzemeler birlikte karıştırılıyor. Ciğerler fazla pişirilmeden ocaktan alınıyor.

İlgili Konular: #kuzu ciğeri #Yunan Mutfağı #sikoti

İlgili Haberler

Kabak böyle daha lezzetli: Çıtır kabak kızartması tarifi ve püf noktaları
Kabak böyle daha lezzetli: Çıtır kabak kızartması tarifi ve püf noktaları Sofralarda ara sıcak veya atıştırmalık olarak servis edilebilen çıtır kabak kızartması, ince dilimlenmiş kabakların özel bir harçla kaplanıp kızartılmasıyla hazırlanıyor. Sarımsaklı yoğurt sosuyla servis edilen tarif, pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor.
Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi
Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi Çay saatlerinin sevilen atıştırmalıklarından yağlı gevrek, kıyır kıyır dokusuyla evde kolayca hazırlanıyor.
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Yumuşacık yaban mersinli kek tarifi
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Yumuşacık yaban mersinli kek tarifi Çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden biri olan yaban mersinli kek, hafif ekşi meyve aroması ve yumuşacık dokusuyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu lezzetli kek için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı merak ediliyor.