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Yunan mutfağının vazgeçilmez mezesi: Tirokafteri tarifi

Yunan mutfağının vazgeçilmez mezesi: Tirokafteri tarifi

28.07.2026 12:41:00
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Haber Merkezi
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Yunan mutfağının vazgeçilmez mezesi: Tirokafteri tarifi

Yunan mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan tirokafteri, beyaz peynirin közlenmiş biber ve zeytinyağıyla buluştuğu enfes bir lezzet sunuyor. Pratik hazırlanışı ve yoğun aromasıyla sofralara Akdeniz esintisi katıyor.
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Tirokafteri, özellikle Yunan tavernalarında sıkça servis edilen, hafif acılı ve kremamsı dokusuyla dikkat çeken geleneksel bir mezedir. Ana malzemesi beyaz peynir olan bu tarif, közlenmiş kırmızı biber, zeytinyağı ve baharatlarla zenginleştirilerek hazırlanır. Kahvaltılarda, aperatif olarak ya da et ve deniz ürünlerinin yanında servis edilebilen tirokafteri, kısa sürede hazırlanması sayesinde evde kolayca yapılabilir.

TİROKAFTERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 250 gram beyaz peynir
  • 2 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

TİROKAFTERİ NASIL YAPILIR?

Beyaz peyniri ufalayarak mutfak robotuna alın.

Közlenmiş kırmızı biberleri, sarımsağı ve süzme yoğurdu ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu, pul biber ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz ancak hafif taneli bir kıvam alana kadar çekin.

Hazırladığınız tirokafteriyi servis kasesine alın.

Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip pul biber serpin.

Buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

TİROKAFTERİ NEYLE SERVİS EDİLİR?

Tirokafteri; kızarmış ekmek dilimleri, pita ekmeği, grissini, kraker veya lavaş ile servis edilebilir. Ayrıca salatalık, havuç ve renkli biber dilimleri gibi taze sebzelerle de oldukça lezzetli bir uyum yakalar. Izgara et, tavuk ve deniz ürünlerinin yanında meze olarak da tercih edilir.

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