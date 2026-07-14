Zeytinyağlı, kıymalı semizotu yemeği tarifi...

Uzun günlerin ardından mutfakta saatler harcamadan, ana sayfadan manşet olacak kadar lezzetli ama bir o kadar da pratik bir yaz klasiği! Kavurucu yaz günlerinde midenizi hiç yormayacak, hafif mayhoş tadı ve yoğurtla olan kusursuz uyumuyla semizotu, akşam yemeklerinin en zarif kurtarıcısıdır.

MALZEMELER

1 büyük bağ taze semizotu

200 gram az yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (İnce yemeklik doğranmış)

2 adet orta boy sulu domates (Kabukları soyulup küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası (Renk vermesi için)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yıkanmış pirinç veya bulgur (Kıvam bağlayıcı)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Çeyrek çay bardağı sıcak su (Domatesler suluysa hiç eklemeyebilirsiniz)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Semizotlarının kalın kök kısımlarını kesip atın. Yapraklarını ve körpe saplarını çok ufak olmayacak şekilde (iri iri) elinizle koparın veya bıçakla doğrayın. Kumunun tamamen gitmesi için sirkeli suda bekletip birkaç su iyice yıkayın ve süzün.

Geniş ve yayvan bir tencereye zeytinyağını alın. Kıymayı ekleyip rengi dönene ve suyunu çekene kadar kavurun.

Kıymanın üzerine ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Salçayı ilave edip çiğ kokusu çıkana kadar karıştırın. Ardından küp doğranmış domatesleri ekleyip 2-3 dakika domateslerin hafifçe erimesine izin verin.

Suyu tamamen süzülmüş semizotlarını tencereye ilave edin. Üzerine yıkanmış pirinci, tuzu ve baharatları serpiştirin.

Semizotları kendi suyunu salacağı için suyu çok az (çeyrek çay bardağı kadar) ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın.

Yemek kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Pirinçler yumuşayana ve semizotları pişene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) ağır ateşte pişirin. İlk sıcağı çıktıktan sonra, üzerine bolca sarımsaklı yoğurt dökerek dumanı tüterken afiyetle tüketin.