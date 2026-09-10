Zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezi: Barbunya pilaki nasıl yapılır?

Türk mutfağının klasik zeytinyağlı lezzetlerinden barbunya pilaki, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Barbunya, havuç, patates, soğan ve zeytinyağıyla hazırlanan bu yemek hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına servis edilebiliyor. Peki, barbunya pilaki nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz barbunya pilaki tarifi ve püf noktaları.

BARBUNYA PİLAKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram barbunya

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet patates

2-3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

Maydanoz

BARBUNYA PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle barbunyaları güzelce yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek hafifçe haşlayın ve ardından suyunu süzün. Bu işlem barbunyanın fazla suyunun ve renginin giderilmesine yardımcı olur.

Ayrı bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyerek hafifçe kavurun. Ardından halka şeklinde doğradığınız havuç ile küp küp doğradığınız patatesleri ilave edip birkaç dakika daha pişirin.

Domatesleri rendeleyerek veya küçük küçük doğrayarak tencereye ekleyin. Salçayı da ilave edip malzemeleri güzelce karıştırın. Haşlanmış barbunyaları tencereye aldıktan sonra sıcak su, tuz ve şekeri ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp yemeği kısık ateşte barbunyalar ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişen barbunya pilakiyi ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin. Zeytinyağlı yemeklerde dinlenme süreci lezzetin daha iyi oturmasını sağlıyor.

Barbunya pilaki sıcak mı, soğuk mu yenir?

Barbunya pilaki genellikle soğuk veya ılık olarak servis edilir. Servisten önce üzerine biraz sızma zeytinyağı gezdirilebilir. İnce kıyılmış maydanoz ve limon dilimleriyle servis edilen barbunya pilaki, özellikle zeytinyağlı yemek sevenlerin sofralarında kendine yer buluyor.