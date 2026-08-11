Zırhtan geçirilmiş efsane lezzet: Antakya usulü tepsi kebabı

Hatay Antakya mutfağının en ikonik lezzetlerinden biri olan Tepsi Kebabı, kasap kültürünün fırın kültürüyle buluştuğu mükemmel bir lezzet disiplinidir. Evlerde kolayca hazırlanabilen bu tarifin sırrı, etin yağ oranında ve içine eklenen taze sebzelerin incecik kıyılarak etle bütünleşmesinde yatar. Fırınlandığında kenarlarından çekilip kendi suyunu ve yağını bırakan kebap, altındaki domatesli sosla birleşerek muazzam bir lezzet emülsiyonu oluşturur.
TESTİ KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram orta yağlı dana kıyma (tercihen bir kez çekilmiş veya zırh kıyması)
- 150 gram kuzu boşluk/döş kıyması (lezzet ve sululuk için şarttır)
- 2 adet kırmızıkapya biber (çok ince kıyılmış)
- 1 adet orta boy kuru soğan (çok ince kıyılmış, suyu hafif sıkılmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı acı/tatlı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pul biber
- 1.5 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Üzeri İçin: 2 adet domates (dilimlenmiş), 3-4 adet yeşil sivri biber, arpacık soğan
Yapılışı
- Kapya biberleri, soğanı ve maydanozu bıçak veya zırh yardımıyla olabildiğince ince kıyın. Soğanın suyunu elinizle hafifçe sıkın ki eti sulandırmasın.
- Geniş bir kaseye dana ve kuzu kıymasını alın. İnce kıyılmış sebzeleri, sarımsağı, salçayı ve tüm baharatları ekleyin. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen özleşene ve macun kıvamına gelene kadar en az 8-10 dakika yoğurun.
- Yuvarlak bir fırın tepsisini veya borcamı hafifçe zeytinyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kıymalı harcı tepsinin tabanına eşit kalınlıkta (yaklaşık 1-1.5 cm) elinizle bastırarak yayın.
- Tepsiye yaydığınız kebabı bir bıçak yardımıyla üçgen (üçgen dilim) veya kare şeklinde dilimleyin. Üzerine dilimlenmiş domatesleri, biberleri ve soğanları dizin.
- Bir kasede 1 yemek kaşığı biber salçasını, 1 su bardağı sıcak suyu ve zeytinyağını çırpın. Bu sosu tepsideki kebabın ve sebzelerin üzerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında (alt-üst ayarda), et suyunu salıp çekene ve üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.