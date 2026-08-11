Zırhtan geçirilmiş efsane lezzet: Antakya usulü tepsi kebabı

Hatay Antakya mutfağının en ikonik lezzetlerinden biri olan Tepsi Kebabı, kasap kültürünün fırın kültürüyle buluştuğu mükemmel bir lezzet disiplinidir. Evlerde kolayca hazırlanabilen bu tarifin sırrı, etin yağ oranında ve içine eklenen taze sebzelerin incecik kıyılarak etle bütünleşmesinde yatar. Fırınlandığında kenarlarından çekilip kendi suyunu ve yağını bırakan kebap, altındaki domatesli sosla birleşerek muazzam bir lezzet emülsiyonu oluşturur.

TESTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gram orta yağlı dana kıyma (tercihen bir kez çekilmiş veya zırh kıyması)

150 gram kuzu boşluk/döş kıyması (lezzet ve sululuk için şarttır)

2 adet kırmızıkapya biber (çok ince kıyılmış)

1 adet orta boy kuru soğan (çok ince kıyılmış, suyu hafif sıkılmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı acı/tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pul biber

1.5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin: 2 adet domates (dilimlenmiş), 3-4 adet yeşil sivri biber, arpacık soğan

Yapılışı