​10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

27 Kasım 2020 Cuma, 10:38

"Yabancı", Nader Saeivar

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni YouTube'da yapılan çevrimiçi yayınla gerçekleştirildi. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü Nader Saeivar'ın yönettiği "Yabancı" filmi aldı.

'SİNEMA TOPLUMUN AYNASI'

"Yara", Onur Güler

"Herkes İçin Adalet" temasıyla gerçekleştirilen festivalin direktörü Bengi Semerci, çevrimiçi törende yaptığı konuşmada "Pandemi; her yıl daha fazla adalete gereksinim duyulan konuların artmasına, keskinleşmesine neden oldu. Kadınlar, çocuklar, işlerini kaybedenler, yoksullaşanlar… Sinema ve diğer sahne sanatları da en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Üretim durdu, salonlar kapandı. Ama unutmayalım sinema toplumun aynası, sanat gelişimleri için gerekli temellerden biri ve toplumların adalet için, insanca yaşamak için bu aynaya ihtiyaçları var. Üretimin arttığı, sinema ve tiyatro sahnelerinin dolduğu, sahnelerden şarklıların duyulduğu sağlıklı günler dileği ile yeniden ödül törenimize hoş geldiniz" dedi.

"İnsiyak", Mustafa Kemal Altıner

ÖDÜLLER

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü - "Yabancı", Nader Saeivar

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü - "Yara", Onur Güler

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü - "İnsiyak", Mustafa Kemal Altıner

Öğrenci Jürisi Ödülü - "Dünyanın Damarları", Byambasuren Davaa

"Dünyanın Damarları", Byambasuren Davaa

Kazananlar dahil tüm filmlerin gösterimi 28 Kasım 2020 saat 23.59 'a kadar online.icapff.com adresinden devam edecek.

Ödülü törenini yayınına buradan ulaşılabilir.