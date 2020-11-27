10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller açıklandı. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nün kazananı Nader Saeivar'ın yönettiği "Yabancı" filmi oldu.
"Yabancı", Nader Saeivar
Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni YouTube'da yapılan çevrimiçi yayınla gerçekleştirildi. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü Nader Saeivar'ın yönettiği "Yabancı" filmi aldı.
'SİNEMA TOPLUMUN AYNASI'
"Yara", Onur Güler
"Herkes İçin Adalet" temasıyla gerçekleştirilen festivalin direktörü Bengi Semerci, çevrimiçi törende yaptığı konuşmada "Pandemi; her yıl daha fazla adalete gereksinim duyulan konuların artmasına, keskinleşmesine neden oldu. Kadınlar, çocuklar, işlerini kaybedenler, yoksullaşanlar… Sinema ve diğer sahne sanatları da en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Üretim durdu, salonlar kapandı. Ama unutmayalım sinema toplumun aynası, sanat gelişimleri için gerekli temellerden biri ve toplumların adalet için, insanca yaşamak için bu aynaya ihtiyaçları var. Üretimin arttığı, sinema ve tiyatro sahnelerinin dolduğu, sahnelerden şarklıların duyulduğu sağlıklı günler dileği ile yeniden ödül törenimize hoş geldiniz" dedi.
"İnsiyak", Mustafa Kemal Altıner
ÖDÜLLER
Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü - "Yabancı", Nader Saeivar
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü - "Yara", Onur Güler
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü - "İnsiyak", Mustafa Kemal Altıner
Öğrenci Jürisi Ödülü - "Dünyanın Damarları", Byambasuren Davaa
"Dünyanın Damarları", Byambasuren Davaa
Kazananlar dahil tüm filmlerin gösterimi 28 Kasım 2020 saat 23.59 'a kadar online.icapff.com adresinden devam edecek.
Ödülü törenini yayınına buradan ulaşılabilir.
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