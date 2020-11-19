Bilim Kurulu üyesi Kara: Daha sıkı tedbirler alınabilir

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:59

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de Cuma günü saat 20.00'dan itibaren başlayacak olan korona virüs tedbirlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'de Cuma gününden itibaren devreye girecek korona virüs önlemleri saat 20.00'den itibaren başlayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklandı. AVM, restoran, kıraathane, kafe gibi işletmelerinin çalışma saatlerinin detayları da genelge ile belli oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, alınan önlemlerin etkisinin en erken 7 ila 10 gün sonra görülmeye başlanacağını söyledi. Vaka artışı ile hastanelerin gerektiği şekilde hizmet vermesinin zorlaştığını kaydeden Kara, “Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor” dedi.

“BİR KİŞİ NEREDEYSE 3 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR”

Kara, “Odalara girip camları kapatmaya başladığımızda sayılarda yükselme oldu. Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması, lokantada sadece yemek yerken, o da çapraz oturarak…” şeklinde konuştu.

"RAKAMSAL DEĞERLERİ SÖYLEYEBİLME ŞANSIM YOK"

Ankara’dan örnek veren Kara, “Rakamsal değerleri söyleyebilme şansım yok. Açık havadaydık, virüsün bulaşma şansı azdı. Kış aylarında ısı düştüğünde bu süre birkaç dakikaya düşüyor. Yaz aylarında Ankara'daki vakaların büyük bir kısmının düğün mevsimi ile ilişkili olduğunu gördük. Ankara'da insanlar sokakta maskeye dikkat ediyordu ama bir araya geldiklerinde lokanta, kafelerde oturma süreleri uzamıştı. Temaslıları incelediğimizde buraların odak olduğunu gördük” diye konuştu.

"DAHA SIKI TEDBİRLER GELEBİLİR"

“Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır” diyen Kara, “Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında” ifadelerini kullandı.