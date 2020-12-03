CHP'li Karaca: İhale bedeli neden 2 yılda 3'e katlandı

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:22

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Emek-Şehir Hastanesi arasında yapılacak olan 6.1 kilometre uzunluğundaki tramvay hattının daha önce 600 milyon TL'ye mal olacağının bildirildine dikkat çekerek, "Aradan 2 yıl geçti. 2 yıl içerisinde bizim ülkemizde devalüasyon mu oldu?

Her yıl yüzde 100, 150 enflasyon mu oldu? Diyorlar ki şimdi ‘bu hattın maliyeti 1.6 milyar TL.’ Türkiye’nin en pahalı metro istasyonu yakında burada başlayacak" dedi.

"ŞEHİR HASTANESİ, ŞEHRİN 20 KİLOMETRE DIŞINDA"

Emek İstasyonu’nda projeye ilişkin açıklama yapan CHP’li Karaca, “Yeni hattın projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilip, geçtiğimiz haftalarda da Ulaştırma Bakanlığı’nın kaynağıyla ihale edildi. Burada birtakım sorular var. Adı şehir hastanesi olan hastanenin şehrin en yakın noktasından 7, ortalama olarak da 20 kilometre uzaklıktadır.

20 kilometre uzaklıkta şehir hastanesinin ne işi var? Eğer bu kadar uzak bir noktaya yapılmasıyla 1.6 milyar TL, yeni hat için harcanmayacaktı. Bu kaynak da başka yerlerde kullanılacaktı” diyerek tepki gösterdi.

"AKP İKTİDARI, HASTA GARANTİLİ HASTANELER, YOLCU GEÇİŞ GARANTİLİ YOLLARLA BİZİ TANIŞTIRDI"

CHP’li Karaca, şehir hastanesine kesintisiz ulaşımın imkansız olduğunu, şehir içindeki 4 hastanenin ise kapatıldığını belirterek, “Kamuoyuna yeterince bilgi verilmiyor, aydınlatılmıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu hattı hibe mi ediyor, yoksa yap-işlet-devret modeli mi uygulayacak? AKP iktidarı, bizleri geçiş garantili yol, tünel, köprüyle tanıştırdı.

AKP iktidarı hasta garantili, hastanelerle bizleri tanıştırdı. Umarım, burada yolcu garantisi ile yeni bir hat yapmıyordur ve önümüzdeki dönem, Bursalı vatandaşlarımızı yeni bir ekonomik sıkıntı geçmeyecektir” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN PAHALI HATTI"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş’ın hattı, ‘Eylül 2019’da açmak istiyoruz’ sözlerini anımsatan CHP’li Karaca, “Aradan 1 yıl 1 ay geçti ancak ihaleye çıkabildiler. Fakat 600 milyon TL’ye mal olacak diye kendi ifadesi var.

Aradan 2 yıl geçti. 2 yıl içerisinde bizim ülkemizde devalüasyon mu oldu? Her yıl yüzde 100, 150 enflasyon mu oldu? Diyorlar ki şimdi ‘bu hattın maliyeti 1.6 milyar TL.’ Türkiye’nin en pahalı metro istasyonu yakında burada başlayacak” dedi ve İzmir, İstanbul gibi şehirler uzunluk bakımından kıyasla en yüksek maliyetli hattın olacağını vurguladı.