CHP'li Kaya: 'Bu durum öğrencileri daha da mağdur edecek'

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:28

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz’ hükmü yönetmeliklerden çıkartılarak öğrencilerin sınavla değerlendirilmesinin önü açılmıştır. 18 milyon öğrencinin aynı koşullarda uzaktan eğitime erişemediği; bilgisayarı, interneti olmayan milyonlarca öğrencinin olduğu, hatta televizyonu olmayan öğrencilerin olduğu, 6 milyonu aşkın öğrencinin EBA’dan yararlanamadığı bir ortamda öğrencilere değerlendirme notu verilmesi hakkaniyetli değildir.

Uygulama uzaktan eğitime yeterince erişemeyen öğrencilerimizi daha da mağdur edecektir. Öğrencilerini mağdur etmek istemeyen öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi karşı karşıya gelmeyelim. Velilerimizi de bu zor dönemde endişeye sevk etmeyelim.”

Kaya, sözlerini “Bu olağanüstü dönemde öğrencilere verilebilecek en iyi not sağlıklı kaldıkları ve pandemi kurallarına uydukları için içten bir teşekkür olacaktır” diye sonlandırdı.