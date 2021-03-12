İYİ Parti'li Yüksel: 'Hedef haline gelecek' dedi ve uyardı
"Proje hayata geçtiğinde sadece yüzde 11’lik can suyuna mahkum bırakılarak çölleşmeye terk edilecek ve taş ocaklarının hedefi haline gelecektir" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Giresun’un Çanakçı ilçesinde Görele Çayı (Çanakçı Deresi) üzerine yapılmak istenen 5'inci HES projesinin çevre katliamına neden olacağını söyledi. Dere üzerinde halihazırda dört tane daha HES olduğunu vurgulayan Yüksel, 'Sıklıkla küresel ısınmaya atıf yapılan bu günlerde Karadeniz bölgesini çölleşmeye götüren bu projelerden vazgeçilmelidir. Bölge halkının sesine kulak vermeli ve destek olmalıyız' dedi.
Yüksel, Giresun'da Görele Çayı üzerine yapılması planlanan HES projesine, "Proje hayata geçtiğinde sadece yüzde 11’lik can suyuna mahkum bırakılarak çölleşmeye terk edilecek ve taş ocaklarının hedefi haline gelecektir" sözleriyle tepki gösterdi.
Projenin yapılmasının bölge halkı tarafından istenmediğinin altını çizen Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
PROJE OLDU BİTTİYE GETİRİLİYOR
ÇED sürecinde bölge halkının binlerce itiraz dilekçesi Bakanlığa ulaştırılmış ancak dikkate alınmamakla birlikte görmezden gelinmiştir. Halk bu projeyi istememektedir. Köy nüfusu 400 civarında, itiraz sayısı gurbetçilerle birlikte 5000 civarındadır. Sıklıkla küresel ısınmaya atıf yapılan bu günlerde Karadeniz bölgesini çölleşmeye götüren bu projelerden vazgeçilmelidir. Proje, halka rağmen yapılmaya ve oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır.
ALTINCI VE YEDİNCİ PROJE GÜNDEMDE
Çanakçı Deresi üzerinde mevcut 4 adet çalışır durumda HES bulunmaktadır. Yapılmaya çalışılan 5'inci ve en büyük olanıdır. Her proje yapılırken ÇED süreçleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 6'ıncı ve 7'inci HES projeleri de gündemdedir.
DSİ GÖRÜŞLERİNE AYKIRI
Halkın katılımı toplantısı(HKT) ve Cimer vasıtasıyla halk tarafından Çevre Bakanlığına yapılan itirazlar ÇED raporunda ele alınmamıştır. “Proje künyelerinde dere ve köy isimlerine yer verilmelidir” şeklinde Çevre Bakanlığı görüşü olmasına rağmen Çukur deresi haritalarda isimlendirilmemiştir. İletim tüneli Çukur deresinin dere yatağı altından diklemesine geçmektedir. Çukur deresi dere yatağının bozulması muhtemeldir. Bu husus ayrıca DSİ görüşüne de aykırıdır.
BÖLGE HALKININ SESİNE KULAK VERİLMELİ
Görele regülatörü ve HES projesine ait ‘’Nihai Rapor’’ 01.03.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinde yayınlanarak askıya çıkartılmıştır. Ancak bu rapor 05.03.20021 tarihinde tebliğ edildiğinden ÇED raporunun son itiraz tarihi 14.03.2021’dir. Bu tarihe kadar ivedilikle yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı gerekli itirazların yapılması gerekmektedir. Bu vesileyle her an ‘’ÇED Olur’’ kararı verilebilecek bu Çevre katliamı projesine karşı bölge halkının sesine kulak vermeli ve destek olmalıyız.
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