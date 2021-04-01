'1 milyondan fazla kişiyi açlığa terk etti'

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:24

AKP KONGRELERİ BİTTİ, FATURASI ESNAFA KESİLDİ

AKP’nin lebalep kongreleri ve mitingler bitti. Faturası yine esnafa, çalışana ve vatandaşa çıktı. Tek adam zihniyeti, kendi kongreleri, mitingleri, açılışları söz konusu olduğunda halk sağlığını tehlikeye atmaktan zerre imtina duymazken, söz konusu esnaflar, çalışanlar olunca ‘fedakârlık’ çağrıları yapıyor.

Esnafın fedakârlık yapacak ne gücü ne takati kalmıştır. İftar kalabalığı bahane edilerek kapatma kararının alınması esnafın cezalandırılmasıdır.

ERDOĞAN’IN FEDAKÂRLIK DEDİĞİ, RAMAZAN AYINDA İNSANLARI AÇ BIRAKMAKTIR

200 bine yakın lokanta ve restoran işletmesinin Ramazan ayında faaliyetlerinin kısıtlanacağı açıklanırken çalışanlara da 1500 lira destek verileceği Erdoğan tarafından dile getirildi.

Türkiye’de son bir yıldır esnaf kan ağlıyor. Artık esnafımızın içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz dünya basınlarına düşmüş durumda. Erdoğan’a göre tıka basa doldurulan kongre salonlarında bulaşmayan virüs, lokanta ve restoranlarda bulaşıyor.

AKP kongreleri nedeniyle korona salgını pik yaptı. Bir yıl boyunca çekilen emekler yerle bir oldu.

KAHVEHANELERİ KUMARHANE OLARAK GÖRÜYORLAR

Yeni tedbirlerde kahvehanelere ilişkin bir şey söylenmiyor. İktidarın kahvehanelere yönelik tutumu bu yönüyle ideolojiktir. Kahvehaneleri bu ülkeyi yönetenler kumarhane olarak görüyorlar. Kahvehaneler günlük yevmiyecilerin iş bulma yeridir. Kahvehaneler buluşma yerleridir. Bir kamusal kültür mekanlarıdır. Buralar şimdi tamamen kapatıldı. Bu da kayıt dışı kumarhanelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Buralara hiçbir destek yok.

ESNAFA VE İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ORANINDA DESTEK VERİLSİN

Bir yıldır aç kapa ile faaliyetlerine ara verilen esnafa ne destek verildi? En düşük BAĞ-KUR primi dahi 1055 TL iken esnafa 3 aylığına 1000 TL yani günlük 33 TL verildi. Kira yardımı olarak 500 ile 750 TL verildi. En son güya basit usuldeki 850 bin esnafa gelir beyannamesini kaldırırken, buradan esnafa 281 TL’lik desteği müjde gibi sundu.

125 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI

Pandeminin en başından bugüne en az 125 bin esnaf kepenk kapatırken, destek bekleyen esnafa icra memurlarını gönderdi. Defalarca söyledik yine söylüyoruz; esnafa ciro kaybının yüzde 3’ü değil kaybettiği ciro kaybına göre destek verilsin dedik. Çalışanlara 1500 TL değil en az asgari ücret seviyesinde ödeme yapılmalı.