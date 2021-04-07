CHP'den Erdoğan'a: 'Kararı geri çekin'

07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:54

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddete karşı "Kadına şiddete son" sloganının yazılı olduğu otobüsle Türkiye’nin 81 iline gideceklerini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına tepki gösterdi. Nazlıaka, Erdoğan’a “Bu kararı geri çekin. Kadınları karşınıza almayın. Hazır yol yakınken yanlışta ısrar etmeyin. Biz kadınların da ahını almayın” diye seslendi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdiği YaşamHak projesi kapsamında aldıkları 81 ili dolaşma kararını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini bunun üzerine Danıştay’a başvurduklarını hatırlatarak, “Bu karar yok hükmündedir” dedi.

Nazlıaka, kadına yönelik şiddete karşı programlarını hızlandırdıklarını vurgulayarak, “Şimdi artık yollara çıkma zamanıdır” diye ekledi. Nazlıaka ve kadın kolları üyeleri, üzerinde "Kadına şiddete son" yazılı otobüs ile 81 ili dolaşacak, şiddete uğrayan kadınlarla görüşecek ve farkındalık yaratmak için toplantılar düzenleyecek.

Nazlıaka, 81 ildeki kadınlara haklarını anlatacaklarını ve “Yalnız değilsin” mesajı vereceklerini kaydederek, gezdikleri illerde düzenleyecekleri programlarla, kadın örgütlerini güçlendireceklerini söyledi. Nazlıaka, şiddet gören kadınların hayatlarına dokunacaklarını ve öldürülen kadınların aileleriyle bir araya geleceklerini anlatarak, “Kadın, erkek herkesi şiddete karşı mücadeleye davet edeceğiz. Vicdanı olan herkesin annesini, kız kardeşini, evladını kaybeden yurttaşlarımızla empati kurmasını sağlayacağız” diye konuştu.

İLK ROTA ESKİŞEHİR

Nazlıaka gittikleri illerdeki kadın cinayeti davalarını da izleyeceklerini söyleyerek, ilk olarak ziyaret edecekleri Eskişehir’i “Katledildiğinde çantasında 23’üncü dilekçesi çıkan Ayşe Tuğba Aslan’ın şehri” diye tanımladı. Nazlıaka, gittikleri yerlerde kadın emekçileri de ziyaret edeceklerini belirterek, kadın emeğini birleştireceklerini ekledi.

Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Nazlıaka, “Hedefimize kadınların örgütlü gücüyle ulaşacağız” diye konuştu.

Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte kalması konusundaki kararlılığın da kadınlara aktarılacağını kaydederek, “İktidar çevreleri tarafından oluşturulan yanlış algıyı yıkmak için ‘İstanbul Sözleşmesi, Doğrusu Nedir?’ başlıklı broşürü anlatacağız. CHP’nin hazırladığı videoyu yaygınlaştıracağız” dedi.

CHP’nin çıkardığı Millet Dergisi’nin bu ayki sayısının kadınlara ayrıldığını açıklayan Nazlıaka, “Memleketimizin tamamına bahar gelene kadar çalışmalarımız hızlanarak devam edecek” diye ekledi.

Nazlıaka, Türkiye’nin kadınlar için yaşanması zor bir hale geldiğini kaydetti. Nazlıaka, kadınların eşit temsili için de faaliyette bulunacaklarını ve Siyasi Partiler Kanunu değişikliği için CHP’nin verdiği yasa teklifini anlattı.

“GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER”

“Bizler kadınların eşit temsili için Siyasi Partiler Yasası’ndaki değişiklik yapılması teklifini veriyoruz, onlar kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’ni feshetme kararı alıyorlar” diyen Nazlıaka, iktidarın geri geri yürüdüğünü belirterek, “İlk seçimlerde geldikleri gibi gidecekler” dedi.

AKP ve MHP tabanının da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararına tepkili olduğunu savunan Nazlıaka, “Görünen o ki Erdoğan sadece kadınları karşısına almakla kalmadı, tabanını da bu noktada karşısına almış” diye konuştu.

“KADINLARIN AHINI ALMAYIN”

Erdoğan’a çağrıda bulunan Nazlıaka, “Bir kez daha Erdoğan’a sesleniyoruz. Bu kararı geri çekin. Kadınları karşınıza almayın. Hazır yol yakınken yanlışta ısrar etmeyin. Biz kadınların da ahını almayın” diye vurguladı.

“KADINLARIN ÇOĞU EVİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR”

Nazlıaka, sadece ocak ayında öldürülen 37 kadından yüzde 70’nin en güvenilir yer diye tanımlanan evinde katledildiğini belirterek, “Kadınların büyük çoğunluğu evli olduğu erkekler tarafından katlediliyor” dedi.

Nazlıaka, şubat ve mart ayı kadın cinayeti verilerini de aktararak, nisan ayının ilk 6 gününde 3 kadının öldürüldüğüne dikkat çekti. Nazlıaka bazı kadın cinayetlerine “Şüpheli ölüm” denildiğini kaydederek, “Biz bunları daha detaylı araştırılmasını istiyoruz” diye ekledi. Nazlıaka, 2021 yılında şimdiye kadar 127 kadının öldürüldüğünü aktardı.

Nazlıaka Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldürülen kadınları görmediğini kaydederek, “O kadar görmüyor ki İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı alıyor” dedi.