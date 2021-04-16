CHP'li Bingöl: 'Yabancı militanlara T.C. vatandaşlığı verilmiş'

16 Nisan 2021 Cuma, 14:03

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, yabancı IŞİD militanlarının Resmî Gazete’de “T.C. uyruklu” notu ile yer almasına tepki göstererek, “IŞİD militanlarına kimlik ve vergi numarası verildiğini, Türkiye’de ellerini kollarını sallayarak gezip, ticaret yaptıklarını Resmî Gazete’deki mal varlıklarına el koyma kararıyla öğreniyoruz” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Resmî Gazete’de Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan “Malvarlığının Dondurulması Kararı” içindeki IŞİD militanlarının “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” olarak belirtilmesi ve vergi numaralarının olmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Bingöl, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı kararda FETÖ/PDY, IŞİD, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 365 kişi ve 12 kuruluşun isminin yer aldığını hatırlatarak, 8 yabancı IŞİD’liye dikkat çekti. Bingöl, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “vatandaş değiller” açıklaması yaptığını ancak Resmî Gazete’deki kararda, IŞİD militanlarının doğum yeri, anne ve baba adlarının yanı sıra kimlik numaraları, vergi kimlik numaraları belirtilirken doğum yerlerinin yanında “Vatandaşlık TC” notunun düşüldüğünü kaydederek, “Teröre bulaşmış kim ya da hangi örgüt olursa olsun elbette yaptırımlar olmalı, hesap sorulmalıdır. Ancak dışarıdan gelip bu ülkede imtiyazlı haklar elde edip, terör eylemlerine karışanlar mutlak araştırılmalıdır. Aksi takdirde bu kişilerin içerdeki bağlantıları ortaya çıkarılmaz ise bu ilişkiler yeni terör eylemlerinde kullanılabilir” dedi.

“BU KARANLIK AYDINLATILMALI”

Türkiye’nin en kanlı terör saldırısı olan ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği Gar Katliamı’nın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Bingöl, şunları belirtti:

“IŞİD militanlarının elinde hala vatandaşlarımızın kanı var. Bu kişilerin vahşetini Ankara’da Gar Katliamı’nda, Suruç’ta, Diyarbakır’da yaşanan saldırılarda ve Suriye’de gördük. Şimdi kalkıp farklı milletlerden olan bu kişilere kimlik verildiğini, vergi numarası verilip, ellerini kollarını sallayarak ticaret yapmalarına izin verildiğini öğreniyoruz. Bu kişiler nasıl Türkiye’ye girdiler, kimlerle ilişkileri vardı, ticaret yapacak parayı nerden buldular, neyin ticaretini yaptılar, kim bu militanlara kimlik ve vergi numarası verdi… Tüm bu soruların yanıtlanması, IŞİD teröründe yitirdiğimiz yurttaşlarımıza borcumuzdur. Bu karanlık derhal aydınlatılmalı ve sorumlular gereken cezaları almalıdır.” dedi.

LİSTEDEKİ “T.C. UYRUKLU” YABANCI IŞİD MİLİTANLARI:

31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararın “Liste-2 (DEAŞ Terör Örgütü) Hakkında Türkiye’de Bulunan Malvarlığının Dondurulması Kararı Alınan Kişiler” başlıklı ekinde yer alan 86 kişiden, “T.C. uyruklu” oldukları belirtilen yabancılar şöyle:

1- “01.10.1973 tarihli ve Homs doğumlu, Anne adı Laıla, Baba adı Baha Eldın olan 99182343852 T.C. kimlik numaralı, 0680925635 Vergi Kimlik Numaralı, ABU BAHAA K ZIAD ALZHOURİ (ZIAD ALZHOURİ)”

2- “15.10.1976 tarihli Lübnan doğumlu, Anne adı Saada Zaarour, Baba adı Hasan olan 99771413416 T.C. Kimlik Numaralı FAYEZ ALFLITI”

3- “06.02.1979 tarihli Aleppo doğumlu, Anne adı Nasıma, Baba adı Krayem olan 99931505708 T.C. Kimlik Numaralı, 5890476039 Vergi Kimlik Numaralı HASAN KRAYEM”

4- “19.01.1993 TARİHLİ VE Al Anbar doğumlu, Anne adı Saadıyah Abdulkafı, Baba adı Maher Abdullah olan 99518536118 T.C. Kimlik Numaralı, 0010991454 Vergi Kimlik Numaralı HASAN MAHER ABDULLAH ABDULLA”

5- “08.04.1993 tarihli Halep doğumlu, Anne adı Marıam, Baba adı Yousef olan 99685965872 T.C. Kimlik Numaralı, 5270500406 Vergi Kimlik Numaralı MOHAMAD QASSEM”

6- “29.09.1976 tarihli Irak doğumlu, Anne adı Nhayda Abbood, Baba adı Alı olan 99107836698 T.C. Kimlik Numaralı, 7351158316 Vergi Kimlik Numaralı SAAD ALI SAAD SAAD”

7- “01.07.1955 tarihli Nineveh doğumlu, Anne adı Sabha, Baba adı Ahmed olan 99896571824 T.C Kimlik Numaralı, 0011639658 Vergi Kimlik Numaralı SALIM AHMED BAKR ABBOOSH”

8- “20.02.1990 tarihli Suriye doğumlu, Anne adı Vatha Esvet, Baba adı Osman olan 99575333712 T.C Kimlik Numaralı, 3310567721 Vergi Kimlik Numaralı YUSUF EL ALİ EL HASAN”