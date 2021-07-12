Suriye'nin İdlib'e saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:52

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Suriyeli guruplar, İdlib'in güneyindeki M4 kara yolundaki Mağara ve Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Bara köyüne düzenlenen saldırıda, bir sivil hayatını kaybetti.