‘’Yaşanan olay Salah ile benim aramda ’
Milli takım arasında abisinin düğününe katılan ve sonrasında koronavirüs kapan Mohamed Salah’a ilişkin Jurgen Klopp; ‘’ Salah’ın katıldığı tören kendisi için çok önemliydi ancak olayın geri kalanı onunla benim aramda. Yaşanan olayı daha da büyütmemize gerek yok.’’ dedi.
Liverpool’un pazar günü oynayacağı Leicester City maçı öncesi Jurgen Klopp basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Mohamed Salah ile ilgili soruları cevaplayan Klopp, kendisiyle görüştüğünü ve bugün İngiltere’ye özel bir uçakla döneceğini söyledi. Oyuncularının karantina kurallarına ve protokollere dikkat ettiklerini söyleyen Alman teknik adam, Salah’ın durumu için Mısırlı oyuncunun suçlanmaması gerektiğini belirtti. Salah ile ilgili Klopp; ‘’ Onunla sık sık konuşuyorum. Şu anda karantina da ve herhangi bir belirtisi yok. Düğün ile alakalı konuşmak lüzumsuz. Salah herhangi bir partiye ya da etkinliğe katılmadı. Ailesinden birisinin düğüne katıldı ve bu onlar için önemli bir an. Tüm oyuncularımın inanılmaz derecede disiplinli olduğunu söylemeliyim. Kuralları biliyorlar ama bazen işler farklı gidiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.
Jurgen Klopp pazar günü Leicester City’ye karşı, Mohamed Salah ile birlikte sakatlıkları devam eden Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Trent Alexander Arnold ve Jordan Henderson’ın forma giyemeyeceğini açıkladı.
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