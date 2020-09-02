1 aydır kayıp olan Yakup, internet kafede oyun oynarken bulundu
Antalya'da, 9 yaşından bu yana defalarca evden kaçan, 1 aydır da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Yakup A., dün internet kafede oyun oynarken bulunup, ailesine teslim edildi.
Antalya'da yaşayan Yakup A., 9 yaşında evden kaçmaya başladı. Her defasında bulunup, ailesine teslim edilen Yakup A.'yı ailesi çok sayıda doktora götürerek, yardım almasını sağlamaya çalıştı. Ancak Yakup A., son olarak 1 ay önce evden kaçtı.
Polis, Yakup A.'yı dün Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki bir internet kafede oyun oynarken buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Yakup A., ailesine teslim edildi.
'BULUP GETİRİYORUZ, TEKRAR KAÇIYOR'
Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli evden kaçtığını anlatan baba Serhat A.,"Şimdiye kadar onlarca kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyorOğlumun kaçmalarına anlam veremiyoruz. Çeşitli doktorlara götürdüm ama sonuç alamadık" dedi.
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